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Новые станции Спутниковой системы точного позиционирования запущены 1 августа в Беларуси

01 августа 2016 13:46
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Новости Беларуси. 1 августа в Беларуси начали работать 8 новых станций Спутниковой системы точного позиционирования. 

На протяжении двух месяцев ихбудут проверять на сбои в работе и корректировать неисправности. 

После их ввода в эксплуатацию Беларусь будет полностью охвачена Спутниковой системой точного позиционирования.

Это откроет новые возможности для отечественной геодезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Анашенков, главный инженер РУП «Белаэрокосмогеодезия»:
Услуги нашей системы используют для определения координат границ земельных участков, для геодезических работ, для геодезического обеспечения картографических работ, строительных, изыскательских. И отдельная группа пользователей – это сельское хозяйство. Внедрена технология точного земледелия для обработки земли, посева, уборки урожая на уровне первых сантиметров. 

# общество # Белорусский спутник

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