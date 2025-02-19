Новые специальности, центры компетенций и учебные мастерские – какие изменения ждут сферу образования?

Новые специальности, центры компетенций и учебные мастерские. Главная задача белорусских колледжей и вузов – готовить востребованные экономикой кадры. В ближайшие несколько лет сферу образования ожидает ряд изменений, которые положительно скажутся на качестве обучения специалистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, продолжится создание центров компетенций. Таких в Беларуси уже около 50. Оснащенные самым современным оборудованием, они позволяют студентам совершенствовать их навыки. Сегодня в стране работает свыше 200 колледжей. Профессионально-техническое или среднее специальное образование в них получают порядка 200 тысяч человек. Особое внимание в ходе обучения уделяют практико-ориентированности. Упор на это делают и в вузах. Готовить специалистов начинают еще со школы, в профильных классах. Кроме того, учреждения высшего образования постоянно изучают ситуацию на рынке труда и подстраиваются под потребности белорусской экономики.

Максим Давыдов, первый проректор УО «Белорусский государственный университет информатики и радиофизики»:

В прошлом году мы ввели три новые специальности. Это «Киберфизические системы», «Цифровой маркетинг», «Электронное машиностроение». В этом году у нас также открыта новая специальность – это «Сверхвысокочастотные системы». Специалисты по этим специальностям изучают как программирование, так и различные электронные девайсы для того, чтобы создавать новую технику как для нашей страны, так и для зарубежья. Открытие новой специальности – это большая работа, поэтому, может быть, не каждый год. Но тем не менее наша жизнь меняется, ситуация меняется. И, соответственно, будут обновляться и специальности.