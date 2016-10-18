Новые разработки упаковки для вещественных доказательств презентовали в Минске

Новости Беларуси. В Минске презентовали новые разработки упаковки для вещественных доказательств. Они способны обеспечить сохранность улик длительное время. Изготавливают упаковки в столице из специальной полиэтиленовой пленки и комплектуют их средствами защиты от несанкционированного вскрытия.

В работу судебных экспертов новые материалы поступят совсем скоро. Известно также, что коллеги из России уже заинтересовались отечественной разработкой и готовы закупить у нас все необходимые материалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Шишко, начальник криминалистического отдела Центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь:

Это очень важный элемент расследования дела вообще. Основа доказательства – это вещественные доказательства, которые мы находим на местах происшествия, и, соответственно, на их основе потом строим какую-то линию по уголовному делу. Либо это линия обвинения, либо это, наоборот, линия доказательства, которая доказывает, что человек не виновен в совершении каких-то действий.