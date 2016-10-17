Миллионная выручка и 37 тонн мяса: как в Минске прошли ярмарки выходного дня?

Новости Беларуси. Сотни наименований витаминной продукции, тысячи посетителей и больше миллиона рублей выручки.

Таковы итоги 14 ярмарок, которые прошли в минувшие выходные по всей столице.

Главная площадка принимала гостей у «Чижовка-Арена», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Там свою продукцию представляли предприятия Минской области – более 400 участников.

Анастасия Примако, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисополкома»:

Всего было реализовано плодовоовощной продукции 1400 тонн. Мяса и мясной продукции – 37 тонн. Рыбы и рыбной продукции 21 тонну мы реализовали. Прочей продукции было реализовано на 53 тонны.