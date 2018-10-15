Прямой эфир

Новые правила перевозки пассажиров в Минске: что изменилось – репортаж СТВ

15 октября 2018 19:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Водители в униформе и без вредных привычек, пассажиры – добросовестные и предусмотрительные. Новые правила перевозки пассажиров коснулись не только общественного транспорта, но и служб такси.

Новые правила перевозки пассажиров в Минске: что изменилось – репортаж СТВ-1

Новые правила перевозки пассажиров в Минске: что изменилось – репортаж СТВ-3

Водителям теперь нужно не только хорошо выглядеть, но и уделять больше внимания людям с инвалидностью. А вот пассажирам, которые привыкли не платить за проезд, уйти от ответственности станет сложней.

Корреспондент СТВ Ксения Худолей – с подробностями в видеоматериале.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Извлечь уроки из прошлого и не допустить трагедии. Тактико-специальные учения прошли на нефтебазе в Фаниполе
15 октября 2018 19:39

Извлечь уроки из прошлого и не допустить трагедии. Тактико-специальные учения прошли на нефтебазе в Фаниполе

«Наша сила – в единстве». О чём говорили Президент Беларуси и Патриарх Кирилл на заседании Священного Синода в Минске
15 октября 2018 19:19

«Наша сила – в единстве». О чём говорили Президент Беларуси и Патриарх Кирилл на заседании Священного Синода в Минске

Александр Лукашенко подарил Патриарху Кириллу икону с изображением белорусских святых
15 октября 2018 18:48

Александр Лукашенко подарил Патриарху Кириллу икону с изображением белорусских святых