Новые правила перевозки пассажиров в Минске: что изменилось – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Водители в униформе и без вредных привычек, пассажиры – добросовестные и предусмотрительные. Новые правила перевозки пассажиров коснулись не только общественного транспорта, но и служб такси.

Водителям теперь нужно не только хорошо выглядеть, но и уделять больше внимания людям с инвалидностью. А вот пассажирам, которые привыкли не платить за проезд, уйти от ответственности станет сложней.