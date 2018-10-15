Новые правила перевозки пассажиров в Минске: что изменилось – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Водители в униформе и без вредных привычек, пассажиры – добросовестные и предусмотрительные. Новые правила перевозки пассажиров коснулись не только общественного транспорта, но и служб такси.
Новости Беларуси. Водители в униформе и без вредных привычек, пассажиры – добросовестные и предусмотрительные. Новые правила перевозки пассажиров коснулись не только общественного транспорта, но и служб такси.
Водителям теперь нужно не только хорошо выглядеть, но и уделять больше внимания людям с инвалидностью. А вот пассажирам, которые привыкли не платить за проезд, уйти от ответственности станет сложней.
Корреспондент СТВ Ксения Худолей – с подробностями в видеоматериале.