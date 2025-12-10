Новые поезда «Минск 2024» проходят обкатку на Автозаводской линии метро

В этом году был подписан контракт на поставку 20 новых вагонов метро. Они предназначены для замены устаревших на красной ветке. В салоне есть USB-разъемы для зарядки устройств, интерактивные карты маршрута и специальные зоны для маломобильных граждан, установлены эргономичные сидения и поручни с «теплым» покрытием, современные системы освещения и микроклимата с обеззараживанием воздуха. Комфорт новых поездов пассажиры смогут оценить уже в ближайшее время.