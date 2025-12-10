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Новые поезда «Минск 2024» проходят обкатку на Автозаводской линии метро

10 декабря 2025 18:06
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Новый инновационный поезд «Минск 2024» вышел на Автозаводскую линию Минского метрополитена. Сейчас он проходит обкатку. Состав тестируют работники электродепо «Могилевское» и специалисты сервисной группы завода-производителя «Метровагонмаш», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новые поезда «Минск 2024» проходят обкатку на Автозаводской линии метро-2

В этом году был подписан контракт на поставку 20 новых вагонов метро. Они предназначены для замены устаревших на красной ветке. В салоне есть USB-разъемы для зарядки устройств, интерактивные карты маршрута и специальные зоны для маломобильных граждан, установлены эргономичные сидения и поручни с «теплым» покрытием, современные системы освещения и микроклимата с обеззараживанием воздуха. Комфорт новых поездов пассажиры смогут оценить уже в ближайшее время.

# Минское метро

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