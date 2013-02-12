Новые кандидаты на пост Папы Римского уже появились

Новости мира. Появились кандидаты на пост Папы Римского. Наблюдатели говорят, что следующим понтификом станет представитель Латинской Америки. Там проживает более 40% католиков мира.

В числе претендентов - архиепископ Сан-Паулу Одило Шерера и аргентинец Леонардо Сандри. Есть и европейские кандидаты на папство.

Кто возглавит Римско-католическую церковь, станет известно уже в марте. А с 28 февраля католики останутся без Папы. Именно в этот день Бенедикт XVI покинет престол. Причина отречения — ухудшение здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.