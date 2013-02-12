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Новые кандидаты на пост Папы Римского уже появились

12 февраля 2013 08:46
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Новости мира. Появились кандидаты на пост Папы Римского. Наблюдатели говорят, что следующим понтификом станет представитель Латинской Америки.  Там проживает более 40% католиков мира.

В числе претендентов - архиепископ Сан-Паулу Одило Шерера и аргентинец Леонардо Сандри. Есть и европейские кандидаты на папство.

Кто возглавит Римско-католическую церковь, станет известно уже в марте. А с 28 февраля католики останутся без Папы. Именно в этот день  Бенедикт XVI  покинет престол. Причина отречения — ухудшение здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Религия # Папа Римский

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