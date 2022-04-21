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Новые факты геноцида белорусского народа в годы ВОВ. Военные занимаются раскопками в 25 районах Беларуси

21 апреля 2022 07:15
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Новости Беларуси. Продолжается расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащие-поисковики открыли сезон-2022, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые факты геноцида белорусского народа в годы ВОВ. Военные занимаются раскопками в 25 районах Беларуси-1

Специализированные подразделения совершили марш к местам дислокации для проведения полевых поисковых работ и приступили к раскопкам. Первые же дни позволили раскрыть новые факты для продолжения масштабного расследования. В районе деревень Раковичи и Малая Выдрея обнаружены останки 11 погибших военнослужащих, 100 взрывоопасных предметов, военная амуниция и личные вещи погибших. Всего в этом году запланировано проведение полевых поисковых работ на 69 объектах в 25 районах всех областей страны, а также Бресте, Минске, Могилеве. На 27 поисковых объектах раскопки будут проводиться под руководством представителей прокуратуры. Также запланирован приезд в Беларусь поисковиков-общественников из России.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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