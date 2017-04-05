Нововведения и нюансы вступительной кампании-2017 года

Новое Постановление Совета Министров Беларуси от 24 марта предусматривает изменения и дополнения касательно вступительной кампании 2017 года. Подробнее – первый заместитель директора УО «Республиканский институт контроля знаний» – Наталья Войтехович.

Наталья Войтехович:

Все нововведения, которые предусмотрены в этом году, будут положительно сказываться на процедуре Централизованного тестирования. Абитуриентам можно сдавать 4 учебных предмета в форме ЦТ, что позволит им создать большую возможность для выбора специальности. Следующее нововведение – три резервных дня. Если в прошлые годы у нас был один резервный день, и в этот день абитуриент мог сдать только по одному учебному предмету, если он на основной сессии по каким-то уважительным причинам не мог этого сделать, то сейчас у нас есть три резервных дня. И это шанс для тех абитуриентов, которые по уважительной причине не могли сдать централизованное тестирование в основной сессии, стать студентами. Ещё одно нововведение, касающееся действия сертификатов. Ранее студенты могли предъявлять сертификаты в приёмную комиссию только в год, когда проходило централизованное тестирование и не сдавали экзамен, то сейчас действие сертификата продлено до 2 лет.

Полная версия интервью – в видеоматериале.