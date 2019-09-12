В Беларуси хотят внедрить кэшаут в магазинах

Новости Беларуси. Кэшаут – слово и понятие для белорусов пока непривычные. Это снятие наличных деньг в кассе магазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новую технологию уже тестируют крупнейшие платежные системы в той же России. В Беларуси же такой проект пока выносится на общественное обсуждение. С инициативой выступает Национальный банк.

Выглядеть это будет так: вы делаете покупку в магазине, например, на 30 рублей, и просите, чтобы еще 200 вам выдали наличкой. С карты списывают сразу 230 рублей и выдают вам деньги. В планах регулятора внедрить такую практику в сельской местности и там, где недостаточно банкоматов и просто нет возможности обналичить банковскую карту.