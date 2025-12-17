Беларусь переходит к единым правилам платы за государственные земли

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь размер арендной платы за государственные земли будет приравнен к земельному налогу. На арендаторов отныне распространяются все предусмотренные Налоговым кодексом льготы, что ранее было доступно только собственникам. При этом сроки уплаты и предоставления соответствующей отчетности в налоговые органы остаются без изменений.
Елена Гайдукова, заместитель начальника главного управления, начальник отдела земельного кадастра главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Указ Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2025 года № 439 о взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, издан в целях совершенствования системы взимания арендной платы за земельные участки. Положения данного указа будут распространяться на все земельные участки, находящиеся в государственной собственности и предоставленные в аренду местными исполнительными комитетами, администрациями свободных экономических зон, независимо от приведения договоров аренды земельных участков в соответствие с указом № 439.
Новый порядок вводится поэтапно. Договоры аренды будут приводиться в соответствие с указом: по заявлениям арендаторов, при продлении сроков аренды, а также по решениям местных властей и администраций свободных экономических зон. Полностью же положения указа начнут применяться ко всем государственным земельным участкам, предоставленным в аренду, с 1 января 2026 года.