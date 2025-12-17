В Минске наградили победителей XVI Республиканского конкурса инновационных проектов

От АПК до здравоохранения. В Минске наградили победителей Республиканского конкурса инновационных проектов. Всего были представлены 224 разработки. И это рекорд по сравнению с предыдущими годами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои лучшими разработки презентовали представители учреждений образования, здравоохранения, научно-исследовательских институтов, технопарков, а также крупные предприятия страны.