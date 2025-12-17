В Минске наградили победителей XVI Республиканского конкурса инновационных проектов

От АПК до здравоохранения. В Минске наградили победителей Республиканского конкурса инновационных проектов. Всего были представлены 224 разработки. И это рекорд по сравнению с предыдущими годами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои лучшими разработки презентовали представители учреждений образования, здравоохранения, научно-исследовательских институтов, технопарков, а также крупные предприятия страны.
Денис Коржицкий, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Конкурс инновационных проектов предназначен для ускорения связи науки и производства. В чем его особенность? Вовлечены разновозрастные категории разработчиков, начиная от учреждений образования и заканчивая Академией наук и крупными предприятиями. Как раз таки этот конкурс – не просто конкурс идей, здесь конкурс инновационных проектов. ГКНТ сформировал систему, когда конкурсанты-разработчики могут прийти с идеей и, уже участвуя в конкурсе, написать бизнес-план своей разработки либо технико-экономическое обоснование.
По итогу победителей выявили в двух номинациях: «Лучший инновационный проект» и «Лучший молодежный». Кроме того, поддержку получили и еще 22 инициативы. Среди призеров – разработка биотехнологических препаратов нового поколения и проект интеллектуального робота. Благодаря конкурсу каждый год десятки передовых проектов получают не только признание научного сообщества, но и реализуются на практике.