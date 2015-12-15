«Не хочу быть взрослым прямо сейчас»: 52-летний канадец бросил жену и 7-х детей, чтобы стать 6-летней девочкой

Новости Канады. В браке Пол Вольшт прожил 23 года. Сейчас он говорит, что еще в юности любил переодеваться в женские вещи, но потом встретил будущую супругу Марию, и страсть к платьям и каблукам вроде бы пропала. Шесть лет назад Пол заявил жене и детям, что мужчиной он чувствует себя словно не в своей тарелке, и всерьез задумался о смене пола.

Мария не смогла смириться с тем, что ее муж – трансгендер, собрала детей в охапку и ушла.



Пол и его жена

Мария ушла, и по словам Пола, вернее Стефони (так себя настоятельно рекомендует называть 52-летний человек), с ней ушла и вся его прошлая жизнь. Его уволили из автомастерской, потому что клиенты не хотели иметь дело с трансгендером. Ради того, чтобы сменить пол он переехал в Торонто, жил в приюте для бездомных. А пока отец «играл в детство» его старшая дочь вышла замуж. Пола на свадьбу приглашали, но с условием: если он придет в мужском костюме и будет вести себя прилично. Такие условия повергли Пола в шоковое состояние, он даже попытался свести счеты с жизнью.

Пол сейчас живет у друзей – пожилой супружеской пары, которых он называет приемными родителями. Он ест, пьет, наряжается в платья и гольфы, завязывает себе банты и играет с семилетней внучкой своих «усыновителей».

Пол-Стефони Вольшт:

Мы играем, рисуем, отлично проводим время. Любимая одежда Стефони – колготочки размера XXL, пластмассовые серьги, обручи и платьица с рюшами.