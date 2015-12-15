«Не хочу быть взрослым прямо сейчас»: 52-летний канадец бросил жену и 7-х детей, чтобы стать 6-летней девочкой
Новости Канады. В браке Пол Вольшт прожил 23 года. Сейчас он говорит, что еще в юности любил переодеваться в женские вещи, но потом встретил будущую супругу Марию, и страсть к платьям и каблукам вроде бы пропала.
Шесть лет назад Пол заявил жене и детям, что мужчиной он чувствует себя словно не в своей тарелке, и всерьез задумался о смене пола.
Мария не смогла смириться с тем, что ее муж – трансгендер, собрала детей в охапку и ушла.
Мария ушла, и по словам Пола, вернее Стефони (так себя настоятельно рекомендует называть 52-летний человек), с ней ушла и вся его прошлая жизнь. Его уволили из автомастерской, потому что клиенты не хотели иметь дело с трансгендером.
Ради того, чтобы сменить пол он переехал в Торонто, жил в приюте для бездомных. А пока отец «играл в детство» его старшая дочь вышла замуж. Пола на свадьбу приглашали, но с условием: если он придет в мужском костюме и будет вести себя прилично. Такие условия повергли Пола в шоковое состояние, он даже попытался свести счеты с жизнью.
Пол сейчас живет у друзей – пожилой супружеской пары, которых он называет приемными родителями. Он ест, пьет, наряжается в платья и гольфы, завязывает себе банты и играет с семилетней внучкой своих «усыновителей».
Пол-Стефони Вольшт:
Мы играем, рисуем, отлично проводим время.
Любимая одежда Стефони – колготочки размера XXL, пластмассовые серьги, обручи и платьица с рюшами.
Он отдает себе отчет, что у него есть семья и дети, что жене нужна помощь и поддержка в воспитании мальчишек и девчонок. Но Пол-Стефони говорит, что ничего не может с собой сделать и не хочет «быть взрослым прямо сейчас».
Пол-Стефони Вольшт:
Мне пришлось заплатить большую цену за смену пола. Я все потеряла, но я собираюсь быть самой собой и показать другим, что быть женственным – нормально для парня.
Вольшт называет то, через что сейчас с ним происходит «игровой терапией»,
которая позволяет избавиться от депрессивных мыслей.
Пол-Стефони Вольшт:
Я повернулся вспять, в детство, я не хочу быть взрослым прямо сейчас. Мои приемные мама и папа помогают мне, им абсолютно комфортно со мной. Я хочу быть маленькой девочкой и получить то, что я не получил в своем юном возрасте.