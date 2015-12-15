Прямой эфир

«Не хочу быть взрослым прямо сейчас»: 52-летний канадец бросил жену и 7-х детей, чтобы стать 6-летней девочкой

15 декабря 2015 15:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. В браке Пол Вольшт прожил 23 года. Сейчас он говорит, что еще в юности любил переодеваться в женские вещи, но потом встретил будущую супругу Марию, и страсть к платьям и каблукам вроде бы пропала.

Шесть лет назад Пол заявил жене и детям, что мужчиной он чувствует себя словно не в своей тарелке, и всерьез задумался о смене пола.

«Не хочу быть взрослым прямо сейчас»: 52-летний канадец бросил жену и 7-х детей, чтобы стать 6-летней девочкой-1

Мария не смогла смириться с тем, что ее муж – трансгендер, собрала детей в охапку и ушла.

«Не хочу быть взрослым прямо сейчас»: 52-летний канадец бросил жену и 7-х детей, чтобы стать 6-летней девочкой-4


Пол и его жена

Мария ушла, и по словам Пола, вернее Стефони (так себя настоятельно рекомендует называть 52-летний человек), с ней ушла и вся его прошлая жизнь. Его уволили из автомастерской, потому что клиенты не хотели иметь дело с трансгендером.

Ради того, чтобы сменить пол он переехал в Торонто, жил в приюте для бездомных. А пока отец «играл в детство» его старшая дочь вышла замуж. Пола на свадьбу приглашали, но с условием: если он придет в мужском костюме и будет вести себя прилично. Такие условия повергли Пола в шоковое состояние, он даже попытался свести счеты с жизнью. 

«Не хочу быть взрослым прямо сейчас»: 52-летний канадец бросил жену и 7-х детей, чтобы стать 6-летней девочкой-7

Пол сейчас живет у друзей – пожилой супружеской пары, которых он называет приемными родителями. Он ест, пьет, наряжается в платья и гольфы, завязывает себе банты и играет с семилетней внучкой своих «усыновителей».

«Не хочу быть взрослым прямо сейчас»: 52-летний канадец бросил жену и 7-х детей, чтобы стать 6-летней девочкой-10

Пол-Стефони Вольшт:
Мы играем, рисуем, отлично проводим время.

Любимая одежда Стефони – колготочки размера XXL, пластмассовые серьги, обручи и платьица с рюшами.

«Не хочу быть взрослым прямо сейчас»: 52-летний канадец бросил жену и 7-х детей, чтобы стать 6-летней девочкой-13

Он отдает себе отчет, что у него есть семья и дети, что жене нужна помощь и поддержка в воспитании мальчишек и девчонок. Но Пол-Стефони говорит, что ничего не может с собой сделать и не хочет «быть взрослым прямо сейчас».

Пол-Стефони Вольшт:
Мне пришлось заплатить большую цену за смену пола. Я все потеряла, но я собираюсь быть самой собой и показать другим, что быть женственным – нормально для парня.

Вольшт называет то, через что сейчас с ним происходит «игровой терапией»,

которая позволяет избавиться от депрессивных мыслей.

Пол-Стефони Вольшт:
Я повернулся вспять, в детство, я не хочу быть взрослым прямо сейчас. Мои приемные мама и папа помогают мне, им абсолютно комфортно со мной. Я хочу быть маленькой девочкой и получить то, что я не получил в своем юном возрасте. 

# общество # Фотофакт # Курьезы # Пол Вольшт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси утвержден комплекс мер, направленный на создание дополнительных условий для сохранения культурного наследия страны
15 декабря 2015 13:36

В Беларуси утвержден комплекс мер, направленный на создание дополнительных условий для сохранения культурного наследия страны

82-летнюю оперную певицу Монсеррат Кабалье приговорили к шести месяцам тюрьмы
15 декабря 2015 13:30

82-летнюю оперную певицу Монсеррат Кабалье приговорили к шести месяцам тюрьмы

Супруге Джонни Деппа грозит до 10 лет тюрьмы из-за любви к йоркширским терьерам
15 декабря 2015 12:37

Супруге Джонни Деппа грозит до 10 лет тюрьмы из-за любви к йоркширским терьерам