Новогоднее представление «Тайны волшебного ларца» в Белгосцирке: фотофакт

Новости Беларуси. Белорусский государственный цирк собрал 27 декабря полторы тысячи детей, чтобы те смогли разгадать «Тайны волшебного ларца», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогоднее представление организовано в рамках благотворительной акции «Наши дети». Здесь собрались лучшие ученики школ и гимназий Минска, а так же воспитанники школ-интернатов, сироты и дети из многодетных семей. Все они получили не только сладкие подарки, но и окунулись в мир сказок и приключений.

Валерия Пашкова, уче6ница СШ № 64:

Нам этот цирк очень нравится из-за того, что тут всегда много неожиданностей. Ты не ожидаешь, что произойдет, и когда все-таки происходит, ты в полном восторге.

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Идет посещение детских домов и учреждений здравоохранения. И, наверное, смысл в том, что каждый может сделать свой маленький вклад в наше будущее. Наше будущее – это наши дети.