Нового руководителя Экономического суда Минска Алексея Угрина представил председатель Верховного суда

Опыт у него не только в судебной системе. Свой трудовой путь начинал в должности юриста в таможенных органах. После чего руководил правовым управлением Государственного таможенного комитета. Задачи перед новым руководителем поставлены непростые. В перспективе – переоформление и организация единого экономического апелляционного суда в Минске. Необходимо организовать работу коллектива, который будет эффективно трудиться в новых условиях.

Алексей Угрин, председатель Экономического суда Минска:

Моя работа в должности председателя Экономического суда города Минска будет направлена на выполнение тех задач и поручений, которые были поставлены перед судом председателем Верховного суда Республики Беларусь. В частности, будет продолжена работа по обеспечению повышения эффективности качества и оперативности осуществления правосудия. Работа суда нацелена на обеспечение неукоснительного соблюдения требований Директивы Президента № 2, которая была изложена в новой редакции и вступила в силу 15 июня 2023 года.

Сегодня же коллектив Экономического суда Минска проводил своего бывшего руководителя. Теперь Александр Паутов займет должность судьи Верховного суда. В свой адрес от бывших коллег он получил подарки и слова благодарности за добросовестный труд.