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Новейшие технологии в сельском хозяйстве. Как Беларуси удалось преодолеть бедные 90-е и наладить производство?

24 ноября 2023 19:31
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Нас пытались захватить, разрушить, растоптать. Отобрать земли, разделить народ и лишить веры. Мы выстояли и продолжаем развиваться, даже в тисках западного давления. В проекте «Крокi Незалежнасцi» на СТВ рассказываем о том, как Беларусь развивается, планомерно выстраивает сильную экономику, культивирует сельское хозяйство, обеспечивает продовольственную безопасность.

Александр Лукашенко принял страну с косами и вилами. А теперь у нас космос в сельском хозяйстве.

Новейшие технологии в сельском хозяйстве. Как Беларуси удалось преодолеть бедные 90-е и наладить производство?-1

Юрий Климаш, директор ОАО «Крутогорье-Петковичи»:
Комбайны производим, тракторы производим, автомобили производим, средства защиты, ветпрепараты производим.

Новейшие технологии в сельском хозяйстве. Как Беларуси удалось преодолеть бедные 90-е и наладить производство?-4

Коровы катаются на каруселях, а кабины современных комбайнов и энергонасыщенных тракторов отражает внутренний мир механизаторов.

Выживали как могли. Какой была Беларусь после распада СССР – подробности здесь.

Новейшие технологии в сельском хозяйстве. Как Беларуси удалось преодолеть бедные 90-е и наладить производство?-7

Свежий воздух, работа по душе, город не манит меня.

Новейшие технологии в сельском хозяйстве. Как Беларуси удалось преодолеть бедные 90-е и наладить производство?-10

Страну обеспечили техникой. Теперь время технологий нового формата.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # общество # Юрий Климаш # Фотофакт

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