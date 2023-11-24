Новейшие технологии в сельском хозяйстве. Как Беларуси удалось преодолеть бедные 90-е и наладить производство?
Нас пытались захватить, разрушить, растоптать. Отобрать земли, разделить народ и лишить веры. Мы выстояли и продолжаем развиваться, даже в тисках западного давления. В проекте «Крокi Незалежнасцi» на СТВ рассказываем о том, как Беларусь развивается, планомерно выстраивает сильную экономику, культивирует сельское хозяйство, обеспечивает продовольственную безопасность.
Александр Лукашенко принял страну с косами и вилами. А теперь у нас космос в сельском хозяйстве.
Юрий Климаш, директор ОАО «Крутогорье-Петковичи»:
Комбайны производим, тракторы производим, автомобили производим, средства защиты, ветпрепараты производим.
Коровы катаются на каруселях, а кабины современных комбайнов и энергонасыщенных тракторов отражает внутренний мир механизаторов.
Выживали как могли. Какой была Беларусь после распада СССР – подробности здесь.
Свежий воздух, работа по душе, город не манит меня.
Страну обеспечили техникой. Теперь время технологий нового формата.
Подробности в видео.