«Новейшее медицинское оборудование». Какие заболевания лечат в санатории «Альфа Радон»?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: В чем уникальность санатория «Альфа Радон»? Я знаю, что, может быть, раньше это были радоновые грязи. Что сейчас, какие услуги отличают ваш санаторий от других?

Беларусь славится своим гостеприимством. Нам есть чем удивить туристов. В санаториях нашей страны первоклассный отдых с живописными видами, развитая сфера услуг и развлечений и, конечно, самое современное медицинское оборудование. О том, чем привлекают гостей белорусские здравницы и смогут ли они составить конкуренцию зарубежному отдыху, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Надежда Угляница, директор санатория «Альфа Радон»:

Сегодня, наверное, это совокупность факторов. Прежде всего, как вы упомянули, природные факторы – это радоновая вода, сапропелевые грязи. Второе – это новейшее медицинское оборудование и очень широкий спектр. Третье – это, конечно, наш сервис, персонал. Потому что мы огромное внимание уделяем тому, чтобы каждый наш сотрудник дарил гостеприимство нашим гостям. Забота – это все, что привлекает наших гостей, они получают качественный отдых. Многих пугает слово «радон», потому что немножко относится к радиации. Однако в слабой концентрации радон приносит именно оздоровление людям, которые имеют большой спектр заболеваний опорно-двигательного аппарата. Они помогают при самых любых, мы не будем уже в медицинские термины опускаться, чтобы не смеялись над нами врачи.

Как гинекология, к примеру – у нас есть гинекологическое орошение радоновой водой. У нас уже есть дети «Альфа Радона». Женщины, которые страдали бесплодием, проходили определенный курс лечения. Приезжая несколько раз в санаторий, смогли забеременеть. Мы с гордостью считаем, что это уже дети нашего санатория, не только своих родителей.

Что касается сапропелевых грязей, основной, конечно, их упор на опорно-двигательный аппарат – это основная специализация нашего санатория. Если для девушек прекрасных – сапропелевые грязи, кроме лечебного фактора, приносят идеальный косметологический эффект. Вас укутают в грязь, которая подогрета на подогреваемой кушетке. Поэтому кроме лечебных факторов, конечно, оказывает идеальный эффект на кожу. Наше молодое поколение этим тоже пользуется.

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