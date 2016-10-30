Новая редакция Закона о занятости в Беларуси: что изменилось для работников, нанимателей и безработных

Новости Беларуси. На неделе вступила в силу новая редакция закона о занятости населения. Больше всех изменения коснутся безработных. Теперь у них больше ответственности по самостоятельному поиску работы. А состоять на учете более полутора лет уже не получится. Появилась и такая категория работников, как «находящиеся под угрозой увольнения». Для нанимателей также определены новые права и обязанности.

Гостям в этом доме рады, а вот работа, казалось бы, обходит хозяина стороной. Со страниц трудовой пора бы пыль сдувать. Вот и на вопрос о служебном простое Игорь Васильевич ответ найдет не сразу.

Игорь Нестерович, безработный:

Последняя запись в трудовой в 2009 году.

И трудиться, вроде как, не против. Пусть и бумаги говорят об обратном.

Игорь Нестерович, безработный:

Как мне говорили, на одно место пять человек целится.

Задуматься о работе – самое время. На неделе в Беларуси вступила в силу новая редакция Закона о занятости. Пособие останется прежним, зато статус «безработный» можно носить максимум полтора года. И это вместо трех.

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Средний срок трудоустройства у нас составляет до четырех месяцев. Оставили определенный задел – в три раза больше среднего периода трудоустройства. Предполагаем, что за полтора года мы с человеком точно что-нибудь сделаем. Трудоустроим, или обучим новой профессии, или поможем открыть свое дело.

Что ж, отправляемся в отдел занятости. О новом законе только и разговоров. В отличие от многих безработных Евгений не скрывает ни лица, ни «правды жизни». Сюда он приходит как работу. Правда, за последние полтора трудового переворота так и не случилось.

Евгений Олешкевич, безработный:

Полтора года как раз истекают. Я уже стану тунеядцем. Наверное, можно сторожем, дворником устроиться. Почему я не иду? Ну…

Назвать завидным пособие по безработице уж точно нельзя. Тем не менее далеко не все соискатели проявляют энтузиазм. За термином «профессиональные безработные» – конкретные лица. Впрочем, тактика «лежать на печи» больше не пройдет. Поиск работы теперь на плечах самих безработных. Более того, затянуть процесс с собеседованием не получится. Если направление выдает служба занятости, на переговоры с нанимателем необходимо явиться в течение двух рабочих дней.

Екатерина Михаленя, главный специалист отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защиты Минского райисполкома:

Большинство людей путают, что отделы занятости должны и обязаны им трудоустройство. Мы оказываем содействие. Оказывать и быть должным – две большие разницы. Поэтому хорошо, что в законе будет скоро предусмотрена карточка самостоятельного поиска, где в установленную в нашем отделе дату визита они будут приходить с отметками, подтверждающими, что они самостоятельно обращались и прикладывали какие-либо усилия для своего трудоустройства.

Сложнее будет и повторно зарегистрироваться на бирже.

Елена Горбунова, заместитель начальника управления - начальник отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защиты Минского райисполкома:

Если гражданин снят с учета в связи с неявкой более двух месяцев подряд, также в связи с отказом от предложенных двух подходящих работ, то он сможет в дальнейшем быть зарегистрирован только по истечении 12 месяцев.

Тем, у кого нет практического опыта, дадут возможность его приобрести. У безработного есть право на переобучение. Теперь такой бонус будет распространяться и на мам после декретных отпусков.

В целом курсы профессиональной переподготовки – старая и добрая практика. Вначале – теория. Затем – в бой. Уже самостоятельно.

В учебных группах и вчерашние школьники, и те, у кого за плечами года.

Руслан Далимаев, мастер производственного обучения УО «Минский государственный профессиональный лицей № 7 строительства»:

От 18 до 54 лет, люди находят себя, хотят поменять каким-то образом жизнь. Были и программисты, и дизайнеры. Я удивлялся, но люди говорили, что хотят быть строителями, потому что там себя находят.

Маляр-штукатур, электрогазосварщик, лифтер. На курсах только актуальные на рынке труда специальности. Безработных сюда направляют службы занятости. Что важно – обучение бесплатное.

Андрей Гештовт, заведующий отделением профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации УО «Минский государственный профессиональный лицей № 7 строительства»:

Как показывает статистика, те слушатели, которые прошли у нас профессиональную подготовку, около 70% трудоустроены.

По принципу востребованности решил пойти и Виктор. Раньше работал в ЖРЭО.

Виктор Куликов, слушатель, направленный на профессиональную подготовку:

Сварщики всегда нужны. Нужно потом поискать место работы получше, государство какую-то возможность предоставит. Больше ориентироваться надо на себя.

Новая редакция закона диктует дополнительные обязанности и принимающей стороне. Теперь о наличии вакансии наниматель обязан сообщать в течение пяти дней с момента освобождения рабочего места.

Анна Змитрович, начальник отдела кадров ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова»:

Это очень хорошо прежде всего для потенциального работника. Он заходит на портал, читает вакансии и уже определяется, куда ему можно обратиться с трудоустройством. Для нанимателя это тоже, конечно, хорошо, потому что очень быстро заполняются вакансии.

Прописаны в законе и «острые углы». О планируемых сокращениях организации будут сообщать за два месяца. Расходы на переобучение работников будут компенсироваться.

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Все наши действия будут нацелены на то, чтобы человек не обращался в службу занятости, то есть не был безработным, а плавно и спокойно перешел работать с одного предприятия на другое.

20 лет на одном месте. Но затем завод, на котором так долго трудилась Ирина Викторовна, технически устарел. За бортом могли бы оказаться 800 человек, но у этой истории счастливый финал.

Ирина Гатальская, лаборант ОАО «Могилевхиволокно»:

Обучалась я четыре месяца. Знаю, что многие мои бывшие коллеги устроились, работают. Никто без работы на улице не остался.

О защите прав трудящихся на неделе говорили и на самом высоком уровне. На встрече с Президентом глава Федерации профсоюзов внес предложения, как повысить правовую защиту тех, кто работает на контракте.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь:

Если ты отработал на контракте год и к тебе нет никаких замечаний, с тобой должен быть продлен контракт на максимальный срок. То есть когда у человека сегодня на год, а следующий год – еще на год, еще на год, человек не понимает, продлят с ним контракт или нет. И он в таком подвешенном состоянии.

Изменения в законе о занятости – самые масштабные за последние 10 лет. Главный посыл устава – мотивация.

В том, что под лежачий камень вода не течет, уверен и Александр. Отсутствие опыта – следовательно и интереса нанимателя – подтолкнули пойти на курсы. Работу по новой специальности парень нашел уже самостоятельно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Митин, электрогазосварщик филиала «Сантехгазмонтаж» ОАО «Минскремстрой»:

Надо, чтобы человек сам пытался, а не сидел, ждал по жизни. Если будешь ждать, ничего толком не добьешься.