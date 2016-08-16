Новая редакция Закона «О занятости населения» вступит в силу 23 октября 2016 года

25 лет прошло с момента первого Закона «О занятости населения» в Республике Беларусь, и как известно, всё меняется и ситуация на рынке труда – прямое подтверждение этому. Не удивительно, что законодательство не раз подвергалось корректировке.

В июле 2016 года в законе вновь произошли изменения. Президентом Республики Беларусь была подписана новая редакция, которая вступит в силу с 23 октября 2016 года. Какие новшества потерпел Закон «О занятости населения»?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.