Анатолий Гусаров, генеральный директор «Белавиа»: «Будем уменьшать тарифы, это сегодня очень актуально»

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту «Минск» 15 августа приземлился первый брендированный самолет «Белавиа» в новой ливрее. И если встречали самолет действительно «по одежке» то, присмотревшись, нашли не только эстетические бонусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое количество камер на взлётной полосе увидишь не часто. Десятки журналистов и блогеров. Объективы – в предельной концентрации, ведь с минуты на минуты должен показаться он.

Уверенно рассекая облака, новый Боинг в новой ливрее предстанет в полной красе. Белый цвет, синий хвост и уже фирменный василёк.

Он летел через океан, прямо из Сиэтла. Затем была остановка в Рейкьявике. Всё это время Владимир Викторович был у штурвала воздушного судна. Эта сверхмашина уже успела покорить сердце пилота с 30-летним стажем.

Владимир Кошевец, заместитель командира авиационного отряда:

Легко летелось, хорошо, замечательно. Сейчас самолёты же оборудованы новыми системами, которые позволяют просчитать полностью полёт.

Высокий уровень надежности. Более низкое потребление топлива. В самолете поколения «next» – самая современная начинка.

Салон рассчитан на 189 пассажиров.

Эргономичные места, более вместительные багажные полки и специальное освещение.

Екатерина Глинская, бортпроводник:

Чувствуете запах? Как в салоне нового автомобиля. Экокожа. Как бортпроводник я довольна своим новым домом.

С американским производителем «Белавиа» сотрудничают 13,5 лет, однако покупка нового самолета – дебютная.

Впрочем, не единственная. В октябре и декабре воздушный флот пополниться ещё двумя лайнерами.

Марти Бентротт, заместитель руководителя компании по производству авиационной техники (США):

Я считаю, это поможет кампании быть более успешной в дальнейшем и выгодно отличаться от других авиакомпаний. Мы гордимся сотрудничеством.

Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

И я не устаю повторять: будем уменьшать тарифы, это сегодня очень и очень актуально для абсолютно любого человека.

Новая ливрея – это начало ребрендинга национальной авиакомпании.

В будущем корпоративный стиль будет даже в оформлении посадочных талонов. А пока главный герой не сдает лавры.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Площадка вокруг лайнера превращается в стихийную фотозону! На как не сделать фото с таким-то красавцем! Летающий василек и букет васильков здесь лучший дуэт

Американец с белорусской душой. Зрители еще долго будут делать селфи, а небесный экипаж мечтательно бросать в его сторону взгляды. Кстати, выполнять рейсы васильковый Боинг начнет после 20 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ