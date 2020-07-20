А вы знали, что белорусская медицина – в топ-50 самых эффективных в мире?

Новости Беларуси. Проблемы онкологических заболеваний и вопросы помощи пациентам всегда в центре внимания государства и Президента страны. Только за последние годы введены в строй новые корпуса, закуплено современное оборудование для диагностики и проведения сложнейших операций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное – оснастить медицинским современным оборудованием и техникой врачей. Чтобы врачи имели самое современное оборудование, как в Германии, Израиле и так далее. Надо так сделать, чтобы наш врач был оснащен так же, как зарубежный.

Сегодня в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии функционирует молекулярно-генетическая лаборатория канцерогенеза и ПЭТ-центр.

Александр Лукашенко:

Больной лежит, приехала сестренка или же дети приехали маму досмотреть или папу, а жить им негде. Они где-то там далеко, в Могилевской или Витебской области. И они идут куда-то в Минск, в гостиницы ездят, бешенные расходы….

Тогда я поручил построить гостиницу, чтобы человек мог переночевать здесь, утром пошел, досмотрел, врачам, нянечкам помог досмотреть больного, накормил его, если нужно, здесь пришел и переночевал. Если надо для этих людей, значит и для них еще будем создавать соответствующие объекты.