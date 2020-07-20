Пригласить Интерпол и показать все документы по делу «Белгазпромбанка». Какие задачи поставил Президент силовым ведомствам

Новости Беларуси. Председатель правления и его руководство несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом 20 июля акцентировал внимание Президент. Дело «Белгазпромбанка» показало: на упреждение сработать не успели, надзор как таковой провалился. А либерализация финансового и валютного рынков никак не должна расцениваться как вседозволенность.

Пригласить Интерпол и показать все документы по делу «Белгазпромбанка». Такую задачу силовым ведомствам страны поставил Александр Лукашенко. «Вор должен сидеть в тюрьме» – слова Жеглова актуальны и сейчас. Об этом не преминул возможностью напомнить глава государства. И в такой риторике нет ничего нового. В Беларуси системно и последовательно борются с организованной преступностью, на корню истребляя это явление. И уже точно статус кандидата в Президенты не может быть весомым аргументом для отказа в проведении следственных действий. Особенно когда ущерб оценивается миллиардами долларов.

Когда показания охотно дают 30 задержанных бывших и нынешних сотрудников банка. Когда дело пытаются перевести в политическую плоскость, хотя по факту из него торчат уши банального отмыва денег через офшоры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз хочу подчеркнуть то, что я сказал на Витебщине – в Полоцком районе, в Полоцке – и сейчас повторю: узником совести из них никто не станет, все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек. Все дают показания. И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали, зарыдал, и начал показания давать. Поэтому узником совести не будет.

Собственно, об этом говорили сразу, еще до задержания Бабарико и компании. Сразу после. И вот сейчас. Ничего не изменилось по сути, если не считать жалкие попытки сторонников предать делу политический окрас. Но по факту имеем миллиарды долларов, выведенные через офшор, и показания, показания, показания...

Люди говорят. Говорят открыто и прямо, называя даты, фамилии, доставая из-за пазухи свой совести один факт за другим. На лицо – все элементы спрута. Александр Лукашенко:

Вчера я приказал следователям и Комитету госбезопасности в прокуратуру подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России, мы им покажем эти документы. Лукашенко кого-то боится или там действительно уголовное преступление. Поэтому мы открыты. «Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны», – говорил Уинстон Черчилль. Эти слова крайне точно характеризуют ситуацию в Беларуси в начале распространения COVID-19.

Помните, сколько откровенного вранья гуляло тогда в сети? Цель понятна: посеять панику, вызвать недоверие любым действиям власти. Раскачать лодку, ослабить хватку, а-то и выбить из рук рулевого весла, повернуть ее и будь что будет. Выплывет страна – хорошо. Нет? Ну и ладно.

Методичка отрабатывалась на «ура». Ввели бы карантин – протесты на улицах против жестких мер. Не ввели карантин, пошли своим путем – все то же самое.

Александр Ивановский, профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Беларуси:

В социальных сетях и в других источниках массовой информации, типа «Белсата», нагнетается обстановка. Всё время рассказывается о том, что всё чрезвычайно плохо. Способы ведения боевых действий существенно изменились, и развитие новых технологий приводит к тому, что очень интенсивно развиваются способы воздействия на людей. Кроме того, вот эти информационные воздействия являются предтечей более опасных, более серьезных действий, которые мы наблюдали за рубежом. Тогда, весной этого года, Президент поступил нетривиально: пригласил в страну экспертов ВОЗ. К слову, на такой шаг не решился никто из наших соседей: ни на Востоке, ни на Западе. Посыл понятен: чтобы советы, как действовать врачам в Беларуси, давались не из кабинетов в европейских столицах, а на месте событий. Пройтись по больницам, на пальцах, если нужно, пересчитать аппараты ИВЛ, пообщаться с людьми и узнать из первых уст: так ли страшен черт, как его малюют? Черт-то страшен – это поняли все. Но что в Беларуси с ним боролись эффективнее многих, не прибегая к жесткому карантину и не парализуя экономику страну, для кого-то на Западе это стало откровением. Для белорусов же – признанием правильности принятых тогда решений. Теперь такая же логика работает и в деле «Белгазпромбанка»: сомневающимся и критикующим – приехать и убедиться лично.

Александр Лукашенко:

Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. Тогда как раз всё начиналось для того, чтобы нас поставить на колени. Ввели санкции, наклоняли. Не получается… И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства. Там 400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно. Плюс еще 400, которые могли там шевелиться. А остальные – это зеваки. И в основном там были сопляки, которых отдавать под расписку матерям. Они приходили и забирали свое драгоценное создание. Поскольку нынешняя ситуация в каких-то деталях похожа на ту, это говорит о том, что пока вот этот вариант – свержения существующего правительства или же расшатать обстановку – остается по-прежнему актуальным. Генерал Равков правильно сказал: никто против нас извне нападать не будет, ситуация другая. Белорусы хорошо помнят 2006-й и 2010-й. И события в Минске. Видели и знают, к чему приводят революции и «майданы» в соседнем Киеве. Падение рейтинга Зеленского в два раза всего-то за год – разве не яркий ответ самих украинцев на действия новой власти? Разочарование – пожалуй, самое емкое определение сегодня.