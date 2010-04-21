Новая 100-долларовая купюра будет представлена сегодня в Вашингтоне

Торжественная церемония презентации начнется в 10.00 по местному времени (17.00 по минскому) в здании Министерства финансов США.

Правительство США решило сменить изображение на банкноте номиналом $100 для борьбы с фальшивомонетчиками и защиты населения от подделок. Основанием для изменения дизайна каждой банкноты являются оценки текущих угроз относительно подделки долларовых банкнот с использованием как цифровых, так и традиционных типографских технологий. Пока не известно, как именно изменится вид «сотни». Эксперты, впрочем, почти уверены, что основным новшеством станет добавление какого-то цвета в уже известную картинку.

Одновременно с началом церемонии в Интернете заработает специальный сайт, где на многих языках мира можно будет ознакомиться с методическими материалами, касающимися новой банкноты. Учебные курсы по распознаванию подделок новой купюры для кассиров будут переведены на 25 языков. «Представление 100-долларовой купюры нового образца станет первым шагом в реализации глобальной межведомственной программы по заблаговременному обучению потребителей тому, как пользоваться новыми деньгами», — говорится в сообщении национального Бюро денежных знаков США по этому поводу.

Банкнота в $100 имеет самую высокую номинальную стоимость среди американской валюты, находящейся в свободном обращении. Около 2/3 всех таких купюр циркулирует за пределами США. Первые стодолларовые билеты были выпущены федеральным правительством Штатов в 1862 году. С тех пор их оформление менялось более 10 раз. Последние изменения произошли в 1996 году. Очередное обновление ожидалось в конце 2008 года, но оно было отложено.

В настоящее время в обращении находятся 100-долларовые билеты серий 1996-2003A. На лицевой стороне изображен Бенджамин Франклин, на обратной — Индепенденс-холл. В 2009 финансовом году Бюро гравировки и печати выпустило 1 785 600 000 стодолларовых купюр. По данным бюро, срок службы купюры — 89 месяцев, сообщает БЕЛТА.