На подмосковного милиционера завели дело о гибели ребенка в ДТП, совершенного в состоянии алкогольного опьянения

Следственный комитет при прокуратуре РФ возбудил уголовное дело в отношении милиционера Сергея Мамохина, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого в подмосковном Домодедово погибла восьмилетняя девочка.

Дело возбуждено по четвертой части 264-й статьи УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По версии следствия, утром 20 апреля нетрезвый старший инспектор группы немедленного реагирования УВД по городскому округу «Домодедово» Сергей Мамохин на пересечении Дачной улицы с 3-м Московским проездом выехал на автомобиле Hyundai Santa Fe на тротуар. Милиционер сбил 60-летнюю женщину и ее внучку. Ребенок погиб на месте, женщина попала в больницу.

В сообщении СКП говорится, что за день до происшествия, 19 апреля, Мамохин уволился из милиции по собственному желанию. В то же время начальник Управления информации и общественных связей ГУВД Московской области Евгений Гильдеев сообщил, что приказ об увольнении Мамохина якобы был подписан 16 апреля. Между тем, на сайте Life News размещено видеоинтервью с матерью погибшей девочки. Женщина говорит, что в момент ДТП водитель Hyundai Santa Fe был одет в милицейскую форму.

Гильдеев подчеркнул, что сотрудники милиции сдадут кровь для раненой женщины, а руководство УВД поможет семье организовать похороны ребенка, пишет Lenta.ru.