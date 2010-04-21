Организаторы конкурса «Мисс Англия» считают, что дефиле в бикини напоминает рынок домашнего скота

Организаторы конкурса красоты «Мисс Англия» приняли решение отказаться от традиционного дефиле участниц в купальниках-бикини.

Автором инициативы стала действующая обладательница титула 22-летняя Катрина Ходж.

По мнению организаторов мероприятия, участницы конкурса «Мисс Англия», выступающие перед судьями в бикини, напоминают животных на сельскохозяйственной ярмарке. «Мы решили отказаться от идеи проведения конкурса, поскольку он напоминает рынок, на котором продается домашний скот. Во время конкурса девочки участвуют во множестве различных состязаний, однако в прессе всегда появляются только фотографии участниц в бикини», — отметила организатор конкурса Энджи Бисли.

Отныне дефиле в бикини будет заменено другим состязанием — ожидается, что это будет конкурс наподобие «веселых стартов». «Нам кажется, что дефиле в купальниках пора отменить повсеместно — и на региональных конкурсах, и на национальных», — подчеркнула Бисли.

Дата финала конкурса «Мисс Англия»-2010 пока не определена. Победительница будет представлять страну на международном конкурсе красоты «Мисс мира», который состоится в ноябре 2010 года во Вьетнаме, пишет Lenta.ru.