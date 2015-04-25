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Универмаги Минска в мае устроят большие распродажи

25 апреля 2015 16:12
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Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси началась с выходных. А вот суббота – рабочая. Так что привычный шопинг в уик-энд многим пришлось отложить. Но не нам. В магазины не пойдем, но будем много о них говорить. В студии программы «Большой город» на СТВ Сергей Барисевич – настоящий эксперт в этих вопросах. Сергей Анатольевич  возглавляет Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

Как идет создание новой коммунальной государственной сети? Какой эффект ожидается от конкуренции госсети и частных ритейлеров? А цены? Что с ними будет? И где и когда будет настоящий рай для шопоголиков?

Ответы на эти и другие вопросы по теме – в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ

# общество # Государственная политика в сфере торговли # Сергей Барисевич

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