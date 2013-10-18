Сергей Безруков, народный артист России, отмечает 40-летие

Новости России. «Крестоносец», «Азазель», «Мастер и Маргарита», «Есенин», «Участок». Известный актер Сергей Безруков отмечает 18 октября 40-летие. Народного артиста России с юбилеем поздравил президент Беларуси.

Интерес к актерской профессии появился у Сергея еще в раннем детстве. В школьные годы ни один спектакль и литературный вечер без него не обходился. Первую главную роль в кино Безруков сыграл в фильме «Ноктюрн для барабана и мотоцикла», но всенародная любовь пришла к нему после легендарной роли Саши Белого в сериале «Бригада», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Съемки в популярной картине принесли актеру не только творческий успех, но и семейное счастье: именно в этот период он женился на актрисе Ирине Ливановой.

Сергей Безруков успел попробовать себя в качестве режиссера, сценариста и продюсера.