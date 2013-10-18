Буккроссинг в БГУ

Буккроссинг – движение, которое уже несколько лет покоряет планету. Оно заключается в том, что нет необходимости покупать новые книги, их брать безвозмездно напрокат. И в гостях у студии «Утро» на СТВ Александр Пустовитов, студент БГУ, по чьей инициативе в университете была создана такая необычная библиотека.

Расскажите, что такое буккроссинг и как к вам пришла такая идея?

Александр Пустовитов, студент БГУ:

Движение буккроссинг основано на идее: «Прочитал книгу, передай другому». Оно зародилось в начале 2000-х годов в Америке. И постепенно перешло в Европу, начиная с Италии, потом во Францию, и, наконец, пришло к нам. Люди берут книги со своих библиотек, оставляют в определенных местах, к примеру, в кафе, вагонах, на автобусных остановках, или специализированных полках. Человек берет книгу, читает, и может оставить свою в этой «библиотеке».

А как у вас родилась идея организовать такую библиотеку в стенах университета?

Александр Пустовитов:

На историческом факультете есть группы инициативных студентов, которые и решили создать буккроссинг.

И насколько это движение популярно в нашей стране?

Александр Пустовитов, студент БГУ:

На территории Беларуси открыто около 30 точек буккроссинга. В основном эти полки находятся в социальных центрах, кафе, детских садиках и школах.