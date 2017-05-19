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«Ногами мы поможем детям»: благотворительный забег в форме сердца прошел в Минске

19 мая 2017 06:20
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Новости Беларуси. Минск вновь побежал. Вечером 18 мая в Парке Победы состоялся необычный забег. Необычным оказался сам маршрут – в форме сердца. Участие в марафоне приняли спортсмены, журналисты, и просто неравнодушные люди.

Наравне с профессионалами на старт выходят и любители, и просто неравнодушные люди. Кому-то пришлось сменить деловой костюм на форму, а кому-то шпильки – на кроссовки.  К этому благотворительному  забегу каждый готовился по-своему.

«Ногами мы поможем детям»: благотворительный забег в форме сердца прошел в Минске-1

Ольга Юруть, главный редактор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы решили присоединиться в конце рабочего дня. Почему бы в хорошую погоду и не поднять силу духа, бодрость. Решили присоединиться к данному марафону. Да, мы можем заработать головой, хорошими материалами, идеями. А здесь мы можем еще заработать своим ногами. Тут мы еще сделаем добро еще и детям.

И вот, последние минуты: на старт, внимание, марш. 

Это как раз тот самый марш-бросок, где не нужно ставить собственный рекорд. И абсолютно ни к чему обгонять соперника. Дистанция благотворительного забега – два  километра. А маршрут в не совсем привычной форме – в форме сердца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым прибегает  семилетний Даник. Для  него это  пока только первый  успех. Но здесь маленький спортсмен признается: дело совсем не в победе.

«Ногами мы поможем детям»: благотворительный забег в форме сердца прошел в Минске-4

Данила Зайковский:
Это забег для больных деток. Я рад им помочь. Очень часто бегаю на прогулках. Мне было нетяжело. Мне понравилось.

«Ногами мы поможем детям»: благотворительный забег в форме сердца прошел в Минске-7

Василий Левкович:
Пробежали отлично. Вся команда пробежала изумительно. Пытались пробежать в форме сердца. Получилось, похоже.

Этот марш-бросок своего рода тренировка перед масштабным забегом, где на старт выйду уже тысячи участников по всей стране. Каждый километр «марафона со смыслом» будет переведен в рубли. Средства пойдут на покупку уникального оборудования для ранней диагностики пороков сердца у детей.

# Вячеслав Будник # Благотворительная акция # общество # Ольга Юруть # Виктория Ходосок

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