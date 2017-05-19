«Ногами мы поможем детям»: благотворительный забег в форме сердца прошел в Минске
Новости Беларуси. Минск вновь побежал. Вечером 18 мая в Парке Победы состоялся необычный забег. Необычным оказался сам маршрут – в форме сердца. Участие в марафоне приняли спортсмены, журналисты, и просто неравнодушные люди.
Наравне с профессионалами на старт выходят и любители, и просто неравнодушные люди. Кому-то пришлось сменить деловой костюм на форму, а кому-то шпильки – на кроссовки. К этому благотворительному забегу каждый готовился по-своему.
Ольга Юруть, главный редактор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы решили присоединиться в конце рабочего дня. Почему бы в хорошую погоду и не поднять силу духа, бодрость. Решили присоединиться к данному марафону. Да, мы можем заработать головой, хорошими материалами, идеями. А здесь мы можем еще заработать своим ногами. Тут мы еще сделаем добро еще и детям.
И вот, последние минуты: на старт, внимание, марш.
Это как раз тот самый марш-бросок, где не нужно ставить собственный рекорд. И абсолютно ни к чему обгонять соперника. Дистанция благотворительного забега – два километра. А маршрут в не совсем привычной форме – в форме сердца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым прибегает семилетний Даник. Для него это пока только первый успех. Но здесь маленький спортсмен признается: дело совсем не в победе.
Данила Зайковский:
Это забег для больных деток. Я рад им помочь. Очень часто бегаю на прогулках. Мне было нетяжело. Мне понравилось.
Василий Левкович:
Пробежали отлично. Вся команда пробежала изумительно. Пытались пробежать в форме сердца. Получилось, похоже.
Этот марш-бросок своего рода тренировка перед масштабным забегом, где на старт выйду уже тысячи участников по всей стране. Каждый километр «марафона со смыслом» будет переведен в рубли. Средства пойдут на покупку уникального оборудования для ранней диагностики пороков сердца у детей.