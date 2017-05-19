«Ногами мы поможем детям»: благотворительный забег в форме сердца прошел в Минске

Наравне с профессионалами на старт выходят и любители, и просто неравнодушные люди. Кому-то пришлось сменить деловой костюм на форму, а кому-то шпильки – на кроссовки. К этому благотворительному забегу каждый готовился по-своему.

Новости Беларуси. Минск вновь побежал. Вечером 18 мая в Парке Победы состоялся необычный забег. Необычным оказался сам маршрут – в форме сердца. Участие в марафоне приняли спортсмены, журналисты, и просто неравнодушные люди.

Ольга Юруть, главный редактор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы решили присоединиться в конце рабочего дня. Почему бы в хорошую погоду и не поднять силу духа, бодрость. Решили присоединиться к данному марафону. Да, мы можем заработать головой, хорошими материалами, идеями. А здесь мы можем еще заработать своим ногами. Тут мы еще сделаем добро еще и детям.

И вот, последние минуты: на старт, внимание, марш.

Это как раз тот самый марш-бросок, где не нужно ставить собственный рекорд. И абсолютно ни к чему обгонять соперника. Дистанция благотворительного забега – два километра. А маршрут в не совсем привычной форме – в форме сердца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым прибегает семилетний Даник. Для него это пока только первый успех. Но здесь маленький спортсмен признается: дело совсем не в победе.