Ночной Витебск – это плюс вайб! Как открывали «Славянку» – показываем в наших дневниках фестиваля

Тот случай, когда комментарии излишни! Главный open air страны стартовал! На сцене – топовые селебрити, на бэкстейдже – творческий хаос, в зале – ликующая публика! Все на своих местах! Шоу начинается!
Тот случай, когда комментарии излишни! Главный open air страны стартовал! На сцене – топовые селебрити, на бэкстейдже – творческий хаос, в зале – ликующая публика! Все на своих местах! Шоу начинается!
Ну что сказать, ночной Витебск – как отдельный вид искусства. И если в амфитеатре «особая атмосфера», то на центральных улицах города плюс вайб. У молодежи свои движения!
– Ребята, рок жив?
– Жив, конечно!
– Дайте совет, как одиноким девчонкам в Витебске познакомиться с симпатичными парнями?
– Быть открытыми, не стесняться.
– Что надо, само найдется.
– Какой найти повод для знакомства?
– Сделать комплимент. Например, у тебя прикольная рубашка.
– А еще? Вот у нас оператор свободный, молодой, высокий, красивый…
– Привет, ты такой высокий!
– Я уже согласен!
С фанфарами фестиваля город заиграл особыми красками! Этот вечер обязательно войдет в историю «Славянки».
Самые честные дневники фестиваля – смотрите в видео!