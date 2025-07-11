Ночной Витебск – это плюс вайб! Как открывали «Славянку» – показываем в наших дневниках фестиваля

Тот случай, когда комментарии излишни! Главный open air страны стартовал! На сцене – топовые селебрити, на бэкстейдже – творческий хаос, в зале – ликующая публика! Все на своих местах! Шоу начинается!

Ну что сказать, ночной Витебск – как отдельный вид искусства. И если в амфитеатре «особая атмосфера», то на центральных улицах города плюс вайб. У молодежи свои движения!

– Ребята, рок жив?

– Жив, конечно!

– Дайте совет, как одиноким девчонкам в Витебске познакомиться с симпатичными парнями?

– Быть открытыми, не стесняться.

– Что надо, само найдется.

– Какой найти повод для знакомства?

– Сделать комплимент. Например, у тебя прикольная рубашка.

– А еще? Вот у нас оператор свободный, молодой, высокий, красивый…

– Привет, ты такой высокий!

– Я уже согласен!