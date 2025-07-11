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Ночной Витебск – это плюс вайб! Как открывали «Славянку» – показываем в наших дневниках фестиваля

11 июля 2025 18:33
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Тот случай, когда комментарии излишни! Главный open air страны стартовал! На сцене – топовые селебрити, на бэкстейдже – творческий хаос, в зале – ликующая публика! Все на своих местах! Шоу начинается!

Ночной Витебск – это плюс вайб! Как открывали «Славянку» – показываем в наших дневниках фестиваля-2
Ночной Витебск – это плюс вайб! Как открывали «Славянку» – показываем в наших дневниках фестиваля-3

Ну что сказать, ночной Витебск – как отдельный вид искусства. И если в амфитеатре «особая атмосфера», то на центральных улицах города плюс вайб. У молодежи свои движения!

Ночной Витебск – это плюс вайб! Как открывали «Славянку» – показываем в наших дневниках фестиваля-5
Ночной Витебск – это плюс вайб! Как открывали «Славянку» – показываем в наших дневниках фестиваля-6
Ночной Витебск – это плюс вайб! Как открывали «Славянку» – показываем в наших дневниках фестиваля-7

Ребята, рок жив?
Жив, конечно!

Ночной Витебск – это плюс вайб! Как открывали «Славянку» – показываем в наших дневниках фестиваля-9
Ночной Витебск – это плюс вайб! Как открывали «Славянку» – показываем в наших дневниках фестиваля-10

Дайте совет, как одиноким девчонкам в Витебске познакомиться с симпатичными парнями?
– Быть открытыми, не стесняться. 
– Что надо, само найдется.

Ночной Витебск – это плюс вайб! Как открывали «Славянку» – показываем в наших дневниках фестиваля-12
Ночной Витебск – это плюс вайб! Как открывали «Славянку» – показываем в наших дневниках фестиваля-13

Какой найти повод для знакомства?
– Сделать комплимент. Например, у тебя прикольная рубашка. 
– А еще? Вот у нас оператор свободный, молодой, высокий, красивый…
– Привет, ты такой высокий!
– Я уже согласен!

Ночной Витебск – это плюс вайб! Как открывали «Славянку» – показываем в наших дневниках фестиваля-15

С фанфарами фестиваля город заиграл особыми красками! Этот вечер обязательно войдет в историю «Славянки». 

Самые честные дневники фестиваля – смотрите в видео!

# Славянский базар в Витебске # Фестиваль

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