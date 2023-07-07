Более 500 человек зарегистрировались на ЦТ в резервные дни

Новости Беларуси. Более полутысячи человек зарегистрировались на централизованное тестирование в резервные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможность пройти испытание предоставляется абитуриентам, которые по уважительной причине не смогли явиться на экзамен.
В 2023 году дополнительными днями тестирования определены 11, 13 и 15 июля. А проходить экзамены будут на базе шести вузов: БГУ, Белорусско-российском, Брестском и Гомельском технических, Витебском технологическом и Гродненском университете имени Янки Купалы.
Как и в основные дни, начнутся испытания ровно в 11:00.