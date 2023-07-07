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Более 500 человек зарегистрировались на ЦТ в резервные дни

07 июля 2023 10:42
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Новости Беларуси. Более полутысячи человек зарегистрировались на централизованное тестирование в резервные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможность пройти испытание предоставляется абитуриентам, которые по уважительной причине не смогли явиться на экзамен.

Более 500 человек зарегистрировались на ЦТ в резервные дни-1

В 2023 году дополнительными днями тестирования определены 11, 13 и 15 июля. А проходить экзамены будут на базе шести вузов: БГУ, Белорусско-российском, Брестском и Гомельском технических, Витебском технологическом и Гродненском университете имени Янки Купалы.

Как и в основные дни, начнутся испытания ровно в 11:00.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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