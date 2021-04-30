Ликвидатор аварии в Чернобыле спустя 35 лет рассказал, как в свои 23 года работал в опасной зоне

Новости Беларуси. Чернобыльская катастрофа. 35 лет спустя на место трагедии толпами съезжаются туристы, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Каждый год зарубежный кинематограф выпускает новые фильмы и сериалы. Не обходится без художественного вымысла и спецэффектов. Но мы решили взглянуть на те события глазами очевидцев – ликвидаторов, которым пришлось пожертвовать здоровьем, чтобы защитить других.

26 апреля весь мир отмечает День памяти жертв радиационных аварий. Крупнейшая техногенная катастрофа XX века разделила жизни сотни тысяч людей на до и после. Более полумиллиона человек принимали участие в уменьшении последствий после аварии и получили звание «ликвидаторы». Многим из них пришлось расплатиться здоровьем.

Сергею Николаевичу Пацкевичу было 23 года, когда на Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Служил в Кавказском военном округе бортовым техником вертолета Ми-8, недавно вернулся из Афганистана. Как и большинство жителей Союза, о катастрофе узнал не сразу, а лишь когда власти разрешили озвучить информацию по телевизору. Тогда молодой человек и подумать не мог, что через несколько дней окажется в числе ликвидаторов. Сейчас Сергей Николаевич живет в Мачулищах, работает администратором в торговом центре.

Сергей Пацкевич, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:

Получил приказ на убытие в командировку по ликвидации последствий на Чернобыльской атомной станции. Вылетели в составе экипажа и вошли в сводную группу Министерства обороны по ликвидации последствий. Четыре экипажа, имея на борту по еще одному экипажу, перебазировались с аэродрома Цулукидзе на аэродром в Чернигов, где были размещены и в последующем выполняли задачи, поставленные перед экипажами. Основная задача была – радиационная разведка станции, над самой станцией и в ее районе. Другие работы выполнялись по мере поступления. В частности это была перевозка специалистов, которые оценивали ситуацию на самой станции и в районе. Мониторилась ситуация в 30-километровой зоне. Это был приказ, который мы обязаны были выполнить.

Сохранившаяся полетная книжка напоминает о событиях мая 1986-го, а еще о полученной дозе радиации в 24 рентгена.

Сергей Пацкевич:

В составе экипажа я выполнил восемь летных смен – это порядка 30 часов. Над самой станцией и возле нее работали один день порядка 40 минут. Изучалась ситуация, радиационная обстановка и доводилась специалистам. Во второй день выполнялись три полета по замеру радиации над самой станцией. Это основные моменты, а дальше станция готовилась к консервированию.

Конечно, специалистов, работающих в опасной зоне, старались максимально обезопасить, насколько умели в те годы. Противный вкус йодных таблеток ликвидатор помнит до сих пор.

Сергей Пацкевич:

Нашему экипажу выдавалось, но было сказано выпить эти таблетки непосредственно перед облучением. Это было разово. Был легкий конфуз: доктор задал вопрос, были ли мы над реактором, мы сказали, что не были, а только в районе, на площадке. Оказалось, что нельзя было так делать, хотя таблетки по инструкции нужно было выпить за 20 минут до облучения. Со школы есть немножко знаний, что такое радиация и как может быть уменьшен фон. Выдавались листы свинца, которые должны были немножко уменьшить уровень радиации. Насколько он уменьшил, затрудняюсь сказать, но то, что при пролетах показывал определенный уровень, мы знаем – порядка 150-160 рентген в дневное время, утром немножко меньше.

К слову, сейчас на место трагедии постоянно возят туристические экскурсии. Сергей Николаевич признается: сам не прочь побывать в местах, которые оставили столько воспоминаний. А вот близких в такую поездку не отпустил бы.

Сергей Пацкевич:

В то время, когда мы были на выполнении задачи, один из участков местности был как будто покрашен краской. Это было место, где большой источник радиации. Понятно, что пострадала зелень. Май был, все цвело, красивое было. Но оно было как будто украшено краской специально для нас и показывало, что это нехороший знак, что здесь долго находиться нельзя. Необычно было, что, во-первых, возраст 23 года. Специалисты по обслуживанию станции проезжали мимо в автобусах, все в белых халатах. Пустая дорога, приезжает автобус с пассажирами в белом, в масках. Это вызывает такие ощущения, что ты находишься в месте, где не всем дано быть. Какие последствия для здоровья принесла чернобыльская трагедия, однозначно ответить трудно. Сергею Николаевичу пришлось перенести операцию, связанную с онкологией. Но сейчас все хорошо. Да и было ли новообразование связано с облучением, никто не знает. А вот хороший друг Сергея Николаевича, тоже ликвидатор, рак не победил.

Сергей Пацкевич:

Одна из фотографий, которые у меня осталась со времени, когда мы вернулись после ликвидации аварии, к сожалению, некоторых боевых товарищей уже нет. Конечно, сказалось. Особенно на тех, кто был в первые дни, 27 числа они выполняли задачу по выброске грузов, чтобы уменьшить выброс радиационных отходов. Они остались у нас в памяти, поэтому когда я вспоминаю 26 апреля – это трагедия, но это и память о тех, кто уже ушел в мир иной.