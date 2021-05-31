Николай Щёкин: в санкциях есть риски, даже Россия нам одномоментно не восполнит, не компенсирует

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Вся ответственность на Президенте в каком смысле лежала? Разворот [самолета Ryanair – прим. ред.] был около атомной электростанции. Это очень серьезный вопрос. Это стратегическое предприятие.

Александр Лукашенко раскрыл подробности инцидента с самолётом: не надо меня упрекать, я действовал законно, защищая людей

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Президент в Овальном зале подробно рассказал, как это проходило.