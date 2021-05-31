Николай Щёкин: в санкциях есть риски, даже Россия нам одномоментно не восполнит, не компенсирует

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Вся ответственность на Президенте в каком смысле лежала? Разворот [самолета Ryanair – прим. ред.] был около атомной электростанции. Это очень серьезный вопрос. Это стратегическое предприятие.
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Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Президент в Овальном зале подробно рассказал, как это проходило.
Николай Щекин:
Не дай бог, если бы что-то не так произошло. Там тоже свои подразделения, тоже охраняют. Давайте даже отойдем от этой темы, она уляжется со временем, это не вопрос. В санкциях, конечно, риски есть, давайте будем реалистами. Для нашей экономики, для отраслей – само собой. Даже Россия нам одномоментно не восполнит, не компенсирует. В экономике нет чудес – есть закономерные определенные, эволюционные вещи. Восстанавливать, конечно, будет тяжело. Но опять-таки, что отметил Президент. Ведь на нас обозлились за что? Во всей Европе локдаун, а мы же ничего не закрыли. Мы же позволили работать. Более того, посмотрите, скольким странам помогли. Тысячи людей вывезли за свой счет. Украинцы что, забыли, как мы из аэропорта везли на автобусах? Помните, с десяток автобусов везли?
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