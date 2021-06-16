Николай Щёкин про призывы к санкциям: «Они с такой ненавистью относятся к своей же стране. Ведь речь же не о Президенте»

Новости Беларуси. Тему противодействия внешним вызовам и угрозам обсудили Григорий Азаренок и Николай Щекин в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ. Авторская программа Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок, СТВ:

Николай Сергеевич, в мире накопились такие противоречия, которые в прошлые столетия решались исключительно мировыми войнами. Как вам сейчас обстановка? «Время от времени коллективный Запад выбирает жертву. Россия всегда будет для них жертвой»

Николай Щекин, философ, политолог:

Мир сошел с ума. Хаос в головах. Разруха во всех сферах деятельности и жизнедеятельности человека. Посмотрите, какую страну ни возьми – везде проблемы. Время от времени коллективный Запад выбирает жертву. Россия всегда будет для них жертвой в этом смысле. Объектом для давления, удушения. Небольшие страны, которые пытались стать нейтральными, как Республика Беларусь. Вы вспомните декларацию 1991 года. Мы же объявили себя нейтральной страной. Кто-нибудь уважает наше сейчас это право? Никто. Вот почему мы в ОДКБ вступили, везде. Президент тогда, еще в 1990-х, понял, что нейтральным уже не получится быть. Наверное, все-таки мы нужны как пушечное мясо и как территория, с которой можно было бы, давайте будем откровенны, просто бомбить последующие какие-то страны. Григорий Азаренок:

Плацдарм для наступления на Россию. Николай Щекин:

Этим языком выражаясь – да. И не даром глава государства, будучи сегодня в Шклове, в очередной раз внимательно, с таким жестким даже целеполаганием обратил особое внимание всех белорусских людей, граждан и особенно руководящий, управленческий аппарат на территориальную оборону. На готовность действительно взять в руки оружия. Григорий Азаренок:

Классика марксизма, если обращаться к ней, учит нас находить главные противоречия эпохи. Сейчас, на мой взгляд, главное противоречие эпохи – Запад не хочет отдавать глобальное доминирование. Но исторический процесс не умолим. Но он готов сделать все, чтобы этого не сделать. Первоначальные накопления капитала, которое в свое время было, несколько столетий назад, оно уже ушло

Николай Щекин:

Раз уж по марксизму, давайте по марксизму. Первоначальные накопления капитала, которое в свое время было, несколько столетий назад, оно уже ушло. Григорий Азаренок:

И оно, мне кажется, дошло до максимального, до потолка. Богаче Запад уже не будет. Николай Щекин:

Я в том плане, что его проели. Колонии уже ушли. Как еще этот капитал восполнить? Как компенсировать? Григорий Азаренок:

Последний раз они ушли из кризиса, когда разграбили Восточную Европу после развала Советов. Николай Щекин:

Вот. За счет кого-то надо это делать. Сделали за счет Югославии – сделали, конечно. Ведь Югославия была третьей в стране по экономической своей мощи в Европе после Франции и Германии. Ведь мало кто об этом вспоминает. Да, нас можно критиковать за многое. Но модель белорусской государственности себя оправдала, более того, она эффективна. «Наша оппозиция – это как чемодан без ручки. Вроде бы уже надо выбросить, но они еще не отработали западные деньги»

Григорий Азаренок:

Да, вот давайте вспомним прошлый год. У Запада не так много инструментов: цветная революция (провалилась), заговор внутриэлитный (провалился, они пытались устроить), попытка устранить Президента (провалилась). У них осталось всего два – санкции и интервенция. Николай Щекин:

Первое – что подтвердил Протасевич – варшавско-вильнюсский сговор, все-таки он был, о чем говорил Президент еще в августе. И между ними еще к тому же идет дикая конкуренция, потому что кто кому платит? Это первое. Второе, что интересно, действительно, сейчас Протасевич показал, что наша оппозиция – это как чемодан без ручки. Вроде бы уже надо выбросить, но они еще не отработали западные деньги. Их еще надо раз хотя бы использовать. Важный момент: Протасевич опять-таки проговорился, он себя здесь чувствует в безопасности. То есть, о чем мы сейчас думаем? О том, что тех, кто там… Григорий Азаренок:

Они очень хотят его смерти, я в этом убежден. Николай Щекин:

Они-то хотят смерти, но я немножко о другом. Они сами ходят под дулом пистолета, они просто этого не понимают. И в любой момент с ними могут разделаться. Григорий Азаренок:

Некоторые, как мы видим, понимают. Путило, как рассказал Протасевич, все охрану себе просит, боится передвигаться.

Николай Щекин:

Вот. А теперь представьте, Протасевич, если бы остался на той территории, через какое-то время его бы там просто убрали. Кто был бы виноват? Президент Республики Беларусь. Григорий Азаренок:

Новичок, Петров, Баширов, что-то еще. Николай Щекин:

Само собой. Григорий Азаренок:

При этом Протасевич уже, можно сказать, поверженный враг. А есть такие люди, которые не просто призывают к санкциям – они реально хотят горе, голода для своего народа, для своих людей. «Я всегда повторяю, что это обыкновенный фашизм. Фашисты готовы были убить и своих, и чужих»

Николай Щекин:

Это обыкновенный фашизм. Фашисты готовы были убить и своих, и чужих. Я не знаю, что должно быть в голове у человека, какая система координат. Григорий Азаренок:

При этом Тихановская говорит: белорусский народ хочет. Николай Щекин:

Чтобы ты там стоял или кто там стоял и говорил: там вон целый народ хочет, извините, сдохнуть с голоду. Вот они хотят выстрелить себе в голову. Да что это такое? Я считаю, в связи с этим, во-первых, прав Президент, что надо ввести законодательно запрет, ответственность за то, что призывают к таким санкциям, но я считаю, что Тихановская и все остальные должны быть на нашей территории осуждены и быть на нашей территории. Их теперь надо уже не морально осуждать, а по закону. И запросы делать во все страны мира. Понимаете, вот это уродство моральное, которое зародилось внутри оппозиционной схемы этой всей, оно пытается нас загнать в уродливую эту схему жизнедеятельности всего коллективного Запада. Казалось бы, люди-то славяне. И православные, в основном. Я вот тоже на этом акцентирую внимание. Но они с такой ненавистью относятся к своей же стране. Ведь речь же не о Президенте. Речь в данном случае вообще не о Президенте. Речь о том, что сотни тысяч, миллионы людей останутся без зарплат. Григорий Азаренок:

Покажите мне пример, когда санкции свергли режим. Покажите. Нет таких примеров. Они только приводят к обнищанию людей.

Николай Щекин:

Покажите мне пример, когда Международный валютный фонд кому-то помог. Григорий Азаренок:

После помощи Украина оклематься не может. Николай Щекин:

О чем и речь. В связи с этим, вы знаете, такое состояние удручающее. Григорий Азаренок:

Хочу привести пример. Если бы хоть один американский политик в любой другой европейской стране или какой угодно стране потребовал бы санкции против его народа, мне кажется, вопрос стоял бы о физическом существовании этого человека на земле. У американских спецслужб, у американского государства. Такие, как Протасевич, побегут сейчас. И, действительно, им лучше всего бежать на территорию Беларуси

Николай Щекин:

Да, вы здесь правы, более того, весь коллективный Запад пошел по пути с одной стороны, вроде бы, толерантности, а с другой стороны – все, что касается национальной безопасности, они очень жестко. Причем дают по полной программе и потом с этого не выкарабкаешься. Там работает определенная система издержек и противовесов. Нам еще этому, кстати, надо учиться. Эта оппозиция уже отыграла свое. И одновременно как раз Прибалтика и Польша станут в качестве заложников той ситуации, которую они создали для нас. Вот это надо понимать. Еще раз повторюсь: эта оппозиция уходит. Такие, как Протасевич, они побегут сейчас. И, действительно, им лучше всего бежать на территорию Беларуси. Они здесь будут в безопасности. И не только потому что в СИЗО КГБ. Потому что все-таки понятие справедливость у нас, мягко говорю, еще котируется. Но они будут искать сейчас среди госслужащих прежде всего каких-то более-менее творческих людей, интеллигенции. Григорий Азаренок:

Нового Латушко. Николай Щекин:

Новый бы Латушко такого Латушко не повторил бы уже. Который бы и пил одновременно, и все остальное делал, пытался делать. Очень приятно, импонирует, что сейчас парламент, Национальное собрание Республики Беларусь, во-первых, действительно выступило с обращением – это очень важный момент. Но как мы с вами говорили, не надо ждать ответа, никакого не будет ответа.