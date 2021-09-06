Николай Щёкин: «Китай уже заплатил и подписал договор с афганскими талибами»

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Мы можем говорить об экономических интересах, можем говорить о политических. А чего больше: экономики или политики в Афганистане со стороны Беларуси?

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу « По существу ».

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Талибы уже не те, что были в 1980-х годах, это уже третье поколение. Они более образованные, понимают многие вещи. То, что не было последний год этих террористических актов, и НАТО, и США им просто платили.

Алена Сырова, СТВ:

Их религия не поменялась, их принципы не поменялись.

Николай Щекин:

Они хорошо обучаемы, но та политическая часть, которая была в Турции и в Катаре, десятилетиями формировала новую политическую элиту. Как раз эта политическая элита сейчас приходит к власти, им надо выстраивать систему госуправления, они это делают. Поэтому хочу сказать, что всем странам в мире придется налаживать с ними отношения. Что касается Беларуси, то есть и политические, и экономические вопросы. Сегодня говорили о Китае. Ведь никто не говорит, что Китай уже заплатил и подписал договор с афганскими талибами. А ведь что такое Афганистан? Сегодня правильно было сказано: вторая страна в мире по залежам лития.

Кирилл Казаков:

Тогда каким образом ушлые американцы все это оставили и на кого?