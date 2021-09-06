Николай Щёкин: «Китай уже заплатил и подписал договор с афганскими талибами»

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы можем говорить об экономических интересах, можем говорить о политических. А чего больше: экономики или политики в Афганистане со стороны Беларуси?
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Талибы уже не те, что были в 1980-х годах, это уже третье поколение. Они более образованные, понимают многие вещи. То, что не было последний год этих террористических актов, и НАТО, и США им просто платили.
Алена Сырова, СТВ:
Их религия не поменялась, их принципы не поменялись.
Николай Щекин:
Они хорошо обучаемы, но та политическая часть, которая была в Турции и в Катаре, десятилетиями формировала новую политическую элиту. Как раз эта политическая элита сейчас приходит к власти, им надо выстраивать систему госуправления, они это делают. Поэтому хочу сказать, что всем странам в мире придется налаживать с ними отношения. Что касается Беларуси, то есть и политические, и экономические вопросы. Сегодня говорили о Китае. Ведь никто не говорит, что Китай уже заплатил и подписал договор с афганскими талибами. А ведь что такое Афганистан? Сегодня правильно было сказано: вторая страна в мире по залежам лития.
Кирилл Казаков:
Тогда каким образом ушлые американцы все это оставили и на кого?
Николай Щекин:
Они не оставили, они играют вдолгую. Пока Китай будет уран добывать, все остальное. Америка никогда не уходила ниоткуда просто так. Если кто-то считает, что Америка разваливается, извините, свыше 750 баз по всему миру. Просто так она не уйдет, вернется туда, но в другом формате. Рядом Пакистан – ядерная держава. С Индией проблемы большие, ядерная держава, Китай, Россия. Америка как раз только начинает свою игру большую. Для Беларуси есть интересы через Китай прежде всего. Пройдет год, если эта власть установится, туда будут идти инвестиции.
Читайте также:
Андрей Русакович: «Мы преувеличиваем те угрозы, которые исходят от Афганистана»
Так называемое бегство американцев – это инсценировка? Историк о выводе войск США из Афганистана
«Готовы, дождавшись этой стабильности, вернуться опять в эту страну». Что говорят афганцы, которые живут в Беларуси?