Николай Пинигин: «Моя задача – чтобы в отпуске я никого не видел. Тогда я сохраняю свои силы»

В молодости ты же всё хватаешь – большой ложкой всё черпаешь: и знания, и информацию, и компании, и всё. А потом я говорю – мне это не нужно.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы: Как в жизни не выгореть, как в профессии не выгореть – это целое искусство, потому что с возрастом ты начинаешь многое понимать, и многое уже было, и многое тебе неинтересно. И начинаешь говорить, как восточные мудрецы говорили: «Господи, как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!»

Для меня отдых – это деревня. Я сижу у себя там в отпуске и всё. И никого не вижу. Есть перегруз – это обычная история. Но быть живым, интересоваться всем и жить, время чуять – это важно очень. Есть художник, который сидит в мастерской и пишет, людей нет вокруг. И потом нужна компания, чтобы поговорить.

У меня профессия – всё время болтать. Я всё время на людях, я руковожу большим коллективом. Моя задача – чтобы в отпуске я никого не видел. Тогда я сохраняю свои силы.

Не потому что они плохие или хорошие.

Вадим Щеглов:

В основном, на даче отпуск проводите?

Николай Пинигин:

Я уже 10 лет на Витебщине просто в своём домике что-то сажаю, строю и так далее. Главное, никого не видеть. Англичане говорят: лучшая новость – никаких новостей. Это про меня. Потому что ты перегружен общением бесконечным, личным. И потом эта профессия энергетически очень затратная. Ты даёшь очень много энергетики. Если кажется, что ты взял голливудского артиста и он тебе всё сыграл – так тоже не бывает, режиссёр всё строит. Поэтому она очень затратная.