На белорусско-литовской границе после реконструкции открылся погранпереход «Привалка»

Новости Беларуси. Вместо 300 автомобилей в сутки – 1000. Международный пункт пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе открылся после реконструкции. Увеличить пропускную способность объекта в три раза было необходимо в связи с постоянно растущим товарооборотом между Беларусью и Евросоюзом. Сегодня на этом участке практически исчезли очереди, сократилось и время оформления товаров.

Для дальнобойщика из Польши Петра Малишевского автомобиль – это второй дом. В кабине есть все: емкости с питьевой водой, газовая горелка и даже холодильник. Говорит, такой джентльменский набор просто необходим, ведь в очередях приходится стоять не одни сутки. Правда, сегодня даже пообедать не успел – в пункте пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе он провел считанные минуты.

Петр Малишевски, водитель грузового автомобиля (Польша):

Для нас, водителей, изменения в пункте пропуска очень ощутимые. После реконструкции увеличилась пропускная способность, стало больше места в терминале, скорость оформления увеличилась.

Реконструкцию пункта пропуска начали еще несколько лет назад. Он уже не справлялся с постоянно увеличивающимся трафиком.

«Привалку» построили, что называется, с нуля. Новые здания позволили компактно разместить все службы. А внедрение современных технологий в несколько раз ускорило оформление документов.

Василий Дементей, начальник Гродненской региональной таможни:

Практически его пропускная способность увеличилась в три раза. Сегодня мы здесь можем пропускать 1000 автомобилей: 400 грузовых, 570 легковых и 30 автобусов.

Основной акцент при реконструкции сделали на безопасности пересечения границы.

Стало намного проще и выявлять контрабанду. Еще год назад, чтобы досмотреть подозрительный груз, фуру необходимо было направлять в областной центр. Сегодня это можно сделать прямо на границе. На очереди самые передовые технологии – так называемый бесконтактный контроль.

Реконструкция пункта пропуска «Привалка» завершена, но модернизация на этом не заканчивается. Буквально к концу года будет введен в строй еще один объект – это стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, в котором при помощи рентгена можно будет просветить автомобиль, не разгружая при этом товар. А это значительно сократит время проверки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновленный пункт пропуска даже стал поводом для размышлений у литовских таможенников. Ознакомившись с его работой, соседи решили перенять белорусский опыт.

Йонас Микшимис, заместитель генерального директора таможенного департамента Литовской Республики:

Мы радуемся за вас, что получили такой прекрасный современный пункт пропуска. Конечно, на нашей стороне немножко мощности не удовлетворяют сегодняшним потребностям, но тоже надо думать про усовершенствование технологий.

А впечатленный скоростью пересечения границы, дальнобойщик Петр Малишевски уже решил, что его маршрут из Европы в Россию будет пролегать исключительно через пункт пропуска «Привалка». Говорит, выиграют все – и владельцы грузов, и, конечно, простые водители.

Петр Малишевски, водитель грузового автомобиля (Польша):

Конечно, есть разница. Теперь мне на Россию можно спокойно ехать. Вот грузы в Германии или в Голландии возьму и до Москвы быстро доставлю.