Ни одно обращение не остаётся без внимания! Что волнует белорусов?

Вопросы благоустройства, медицина и состояние дорожной сети – в топе среди тем, которые волнуют белорусов. Власть слышит запрос общества и к решению каждого случая подходит персонально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко посетил с рабочей поездкой Витебскую область. Председатель Палаты представителей провел личный прием граждан в городском поселке Шарковщина. Белорусы обращались не только с просьбами оказать содействие в решении вопросов, но и вносили предложения по развитию региона.

Ждали представителя власти и в средней школе № 1, учащиеся которой регулярно становятся призерами олимпиад. Сегодня на торжественной церемонии отметили их заслуги и выразили благодарность учителям и родителям.