Ни одно обращение не остаётся без внимания! Что волнует белорусов?
Вопросы благоустройства, медицина и состояние дорожной сети – в топе среди тем, которые волнуют белорусов. Власть слышит запрос общества и к решению каждого случая подходит персонально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Сергеенко посетил с рабочей поездкой Витебскую область. Председатель Палаты представителей провел личный прием граждан в городском поселке Шарковщина. Белорусы обращались не только с просьбами оказать содействие в решении вопросов, но и вносили предложения по развитию региона.
Ждали представителя власти и в средней школе № 1, учащиеся которой регулярно становятся призерами олимпиад. Сегодня на торжественной церемонии отметили их заслуги и выразили благодарность учителям и родителям.
О том, почему важен союз семьи и школы и чем сегодня живут люди в поселке Шарковщина, в нашем следующем материале.
Ремонт дорог, обустройство тротуаров, облагораживание придомовых территорий – это те вопросы, с которыми жители Шарковщины шли на личный прием к Игорю Сергеенко. Богослав увлекается разведением пчел. Но сегодня продукты с его пасеки не востребованы. Рынка сбыта для меда не найти. А на складах тем временем застряли полторы тонны продукции.
Богослав Павловский, пчеловод:
Я с 1986 года занимаюсь пчеловодством, начинал с пяти семей, теперь у меня 30 семей. Был звонок из Бреста, говорят: мы у вас возьмем по 2 рубля за килограмм меда. Я говорю: так послушайте… Мне говорят: мне проще привезти из Украины подсолнечниковый мед. Но, подсолнечниковый мед, как мне сказали, это тоже самое, что разукрасить воду и добавить туда сахар.
Ни одно обращение не остается без внимания. Например, местные жители заинтересованы в развитии регионального туризма в области. Планируется активное сотрудничество с российскими инвесторами. У них давно есть интерес к белорусскому краю. И здесь важно не упустить момент и выдержать честную конкуренцию со стороны других областей Беларуси. Подробности.
Отдельное внимание во время встречи уделили вопросам молодежной политики. Игорь Сергеенко посетил церемонию награждения учащихся школ района. Мероприятие, ставшее уже традиционным, состоялось в средней школе № 1. И пусть находится она в городском поселке, по уровню оснащения не хуже столичных учебных заведений.
Виталий Балай, учащийся Шарковщинской средней школы № 1:
Для меня это большая гордость, что мои старания, успехи замечены, что я награжден этой грамотой за свои успехи. Ну и, конечно, это бесценный опыт.
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