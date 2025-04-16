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Ни одно обращение не остаётся без внимания! Что волнует белорусов?

16 апреля 2025 18:23
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Вопросы благоустройства, медицина и состояние дорожной сети – в топе среди тем, которые волнуют белорусов. Власть слышит запрос общества и к решению каждого случая подходит персонально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Игорь Сергеенко посетил с рабочей поездкой Витебскую область. Председатель Палаты представителей провел личный прием граждан в городском поселке Шарковщина. Белорусы обращались не только с просьбами оказать содействие в решении вопросов, но и вносили предложения по развитию региона. 

Ждали представителя власти и в средней школе № 1, учащиеся которой регулярно становятся призерами олимпиад. Сегодня на торжественной церемонии отметили их заслуги и выразили благодарность учителям и родителям.

О том, почему важен союз семьи и школы и чем сегодня живут люди в поселке Шарковщина, в нашем следующем материале.

Ни одно обращение не остаётся без внимания! Что волнует белорусов? -2

Ремонт дорог, обустройство тротуаров, облагораживание придомовых территорий – это те вопросы, с которыми жители Шарковщины шли на личный прием к Игорю Сергеенко. Богослав увлекается разведением пчел. Но сегодня продукты с его пасеки не востребованы. Рынка сбыта для меда не найти. А на складах тем временем застряли полторы тонны продукции.

Ни одно обращение не остаётся без внимания! Что волнует белорусов? -4

Богослав Павловский, пчеловод:
Я с 1986 года занимаюсь пчеловодством, начинал с пяти семей, теперь у меня 30 семей. Был звонок из Бреста, говорят: мы у вас возьмем по 2 рубля за килограмм меда. Я говорю: так послушайте… Мне говорят: мне проще привезти из Украины подсолнечниковый мед. Но, подсолнечниковый мед, как мне сказали, это тоже самое, что разукрасить воду и добавить туда сахар. 

Ни одно обращение не остается без внимания. Например, местные жители заинтересованы в развитии регионального туризма в области. Планируется активное сотрудничество с российскими инвесторами. У них давно есть интерес к белорусскому краю. И здесь важно не упустить момент и выдержать честную конкуренцию со стороны других областей Беларуси. Подробности. 

Ни одно обращение не остаётся без внимания! Что волнует белорусов? -6

Отдельное внимание во время встречи уделили вопросам молодежной политики. Игорь Сергеенко посетил церемонию награждения учащихся школ района. Мероприятие, ставшее уже традиционным, состоялось в средней школе № 1. И пусть находится она в городском поселке, по уровню оснащения не хуже столичных учебных заведений.

Ни одно обращение не остаётся без внимания! Что волнует белорусов? -8

Виталий Балай, учащийся Шарковщинской средней школы № 1:
Для меня это большая гордость, что мои старания, успехи замечены, что я награжден этой грамотой за свои успехи. Ну и, конечно, это бесценный опыт.

Далее смотрите в видео.

# Игорь Сергеенко # Прием граждан

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