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Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан в Шарковщине

16 апреля 2025 13:50
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С вопросами и предложениями к председателю Палаты представителей пришли не только местные, возможностью пообщаться лично воспользовались и жители соседних населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан в Шарковщине-2

Ремонт дорог и тротуаров, облагораживание придомовых территорий, строительство велодорожек – эти вопросы у белорусов неизменно в топе. Каждый случай разобрали и взяли на контроль. Однако сферой ЖКХ спектр тем не ограничился. Что касается развития туризма в области, планируется активное сотрудничество с российскими инвесторами.

Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан в Шарковщине-4

Александр Ладышкин, директор крестьянского (фермерского) хозяйства:
Мы сегодня обратились к председателю Палаты представителей с вопросом строительства в Браславском районе туристического кластера, который будет состоять из нескольких объектов. Это как раз то, чего не хватает сегодня. И это даст очень большой толчок всему региону, потому что речь идет о партнерстве с крупными операторами Российской Федерации.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Многие сегодня люди, которые приходили ко мне на прием, обращались с аналогичными вопросами в райисполком. Все разъяснялось. Но все-таки они записывались на прием в надежде решить этот вопрос через руководителя более высокого уровня.

Доверие белорусов к власти сегодня велико, что неудивительно: с населением налажен тесный контакт, а проблемы решаются не на бумаге, а в жизни. Даже если вопрос требует финансовых вложений.

# Прием граждан # Игорь Сергеенко

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