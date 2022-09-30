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Белорусские спасатели развернули на Эльбрусе государственный флаг

30 сентября 2022 06:28
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Им покорилась вершина Эльбруса. Белорусские спасатели в самой высокой точке Европы – более 5,5 тысячи метров над уровнем моря – развернули государственный флаг нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские спасатели развернули на Эльбрусе государственный флаг-1

В поход ребята отправились в конце августа. В составе группы, которая поднималась на вершину, были 16 человек: четыре белоруса, остальные – россияне. Но взойти на вершину удалось не всем: двое участников похода не смогли покорить Эльбрус.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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