Белорусские спасатели развернули на Эльбрусе государственный флаг

Им покорилась вершина Эльбруса. Белорусские спасатели в самой высокой точке Европы – более 5,5 тысячи метров над уровнем моря – развернули государственный флаг нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поход ребята отправились в конце августа. В составе группы, которая поднималась на вершину, были 16 человек: четыре белоруса, остальные – россияне. Но взойти на вершину удалось не всем: двое участников похода не смогли покорить Эльбрус.