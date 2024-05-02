«Неважных вопросов нет». Сенаторы провели приём граждан в Гомельской области – итоги

Основа внутренней политики Беларуси – строительство социально ориентированного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наше главное достояние и гордость – люди. Даже в непростое время мировой турбулентности, экономического и политического давления со стороны недоброжелателей страна сохраняет независимость, развивается и укрепляет свои позиции. И все это благодаря труду и самоотдаче простых белорусов. Именно поэтому во главе угла стоит забота о человеке и его потребностях. Будут условия для комфортной жизни людей – и Беларусь будет оставаться сильной. Благоустройство дорог и жилфонда, качество оказания медицинских услуг и начисления пенсий. Чтобы пообщаться с жителями Гомельской области и узнать, какие вопросы остро стоят в регионе, выездной прием граждан провели сенаторы. Наибольшее число желающих традиционно записалось к Наталье Кочановой. Начиная с утра и до самого вечера председатель Совета Республики принимала людей в Жлобинском райисполкоме. Наши корреспонденты расскажут подробности.

Сергей Станков – единственный житель хутора в полутора километрах от деревни Новые Марковичи. Сегодня он, хоть и с трудом, но приехал в Жлобин, чтобы обратиться с просьбой к Наталье Кочановой. Пенсионер пожаловался на отсутствие подъездной дороги к дому: раньше добирался до «цивилизации» пешком, теперь не позволяет здоровье. Вопрос пообещали решить до 1 июля.

Многодетная мама из Жлобина Светлана Петрусева посетовала на проблему, с которой борется уже 17 лет. Семья приобрела дом, однако вместо радости столкнулась с постоянными хлопотами из-за подтопления участка. Такая же ситуация и у соседей. Наталья Кочанова поручила местной власти разработать проектно-сметную документацию для водоотведения и продумать источники финансирования.

Светлана Петрусева, жительница Жлобина:

Вода в доме, огороде, на улицах. Зимой вообще невозможно. Это постоянные звонки на горячие линии, чтобы избавиться от проблемы. Надеемся, что после приема ситуация изменится в лучшую сторону.

В Светлогорске с обращениями граждан работал заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко. К нему на прием пришел тренер местной команды по мини-футболу. Средства на проезд и питание спортсменов во время соревнований раньше покрывала спонсорская помощь. Последние выплаты команде поступали в 2023 году от концерна «Беллесбумпром». В этом году поддержки у спортсменов не было.

Николай Бондаренко, главный тренер команды «Светлогорский ЦКК» по мини-футболу:

Сейчас был личный прием, я записался и решил вопрос о финансировании команды ЦКК. Думаю, вопрос решится и команда будет существовать! Также жители райцентра пожаловались на недостаток скверов и мест для отдыха. В исполкоме заверили – вопрос уже решается. Вместо старого парка в Светлогорске планируют сделать новую зеленую зону.

Татьяна Белая, заместитель председателя Светлогорского райисполкома:

В Светлогорске в настоящее время обустраивается новая территория, которая расположена напротив торгового центра «Березки» на пересечении улиц Калинина и Свердлова. Это большой лесной массив, он активно развивается. В настоящее время там уже существует спортивный комплекс, теннисный корт. Буквально в текущем году построен ледовый дворец.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Неважных вопросов нет. Для наших граждан каждый вопрос, с которым люди приходят на прием, важен. Одной из основных целей является изучение всех проблем. Наличие системности или, наоборот, отсутствие системности в этих вопросах. Чтобы в дальнейшем, проанализировав их, подготовить предложения для принятия законодательных актов, которые будут решать эти вопросы в системном порядке. Однако не все вопросы можно решить оперативно. Житель Рогачева Владимир Соломейчук пришел на прием к Игорю Луцкому с редким прецедентом. У мужчины два пенсионных удостоверения: за выслугу лет в милиции и в судебной системе. Согласно законодательству при начислении пенсии учитывается лишь первая из них. В итоге сумма ежемесячной социальной выплаты не отражает весь отработанный стаж.