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«Нету времени». Лукашенко прокомментировал ход избирательной кампании

16 января 2025 11:11
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Белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что сейчас нужны дела, а не слова, комментируя ход предвыборной кампании в Минском городском технопарке. Об этом информирует БЕЛТА.

«Если честно, не слежу. Нету времени просто для этого. Где-то даже сокращаться приходится», – сказал он.

«Нету времени». Лукашенко прокомментировал ход избирательной кампании-1

Фото: president.gov.by

Он заметил, что не следил за ходом дебатов из-за отсутствия времени.

Также Лукашенко рассказал об открытии нового производства автобусов и подчеркнул, что до весны нужно завершить мероприятия, направленные на развитие производственного сектора, а затем уже сосредоточиться на сельском хозяйстве.  Далее он еще раз обратил внимание на то, что у него нет времени следить за ходом избирательной кампании, и призвал прийти на выборы спокойно, без шоу и конфликтов.

# общество

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