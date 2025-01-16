«Нету времени». Лукашенко прокомментировал ход избирательной кампании

Белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что сейчас нужны дела, а не слова, комментируя ход предвыборной кампании в Минском городском технопарке. Об этом информирует БЕЛТА.

«Если честно, не слежу. Нету времени просто для этого. Где-то даже сокращаться приходится», – сказал он.