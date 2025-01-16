«Нету времени». Лукашенко прокомментировал ход избирательной кампании

Белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что сейчас нужны дела, а не слова, комментируя ход предвыборной кампании в Минском городском технопарке. Об этом информирует БЕЛТА.
«Если честно, не слежу. Нету времени просто для этого. Где-то даже сокращаться приходится», – сказал он.
Он заметил, что не следил за ходом дебатов из-за отсутствия времени.
Также Лукашенко рассказал об открытии нового производства автобусов и подчеркнул, что до весны нужно завершить мероприятия, направленные на развитие производственного сектора, а затем уже сосредоточиться на сельском хозяйстве. Далее он еще раз обратил внимание на то, что у него нет времени следить за ходом избирательной кампании, и призвал прийти на выборы спокойно, без шоу и конфликтов.