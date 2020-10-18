Октябрьские акции протеста – взгляд изнутри. Мнение Евгения Пустового

Новости Беларуси. «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной», – пел герой одной песенки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, ведущий:

Он готов был петь в любую погоду, чего не скажешь о протестующих. Марши солидарности предсказуемо сдуваются. Пока было тепло, хватало любителей покрасоваться на природе, на фоне городских пейзажей, сделать фото и просто потусить. Чего скрывать, Минск в теплую погоду шикарен!

Красив Минск и в пору золотой осени, но лучше таки в теплой квартирке под пледом да с чашечкой чая. Чуть похолодало, и северными ветрами сдуло не одну тысячу активно протестующих. И стали головы ломать организаторы шествий. Чтобы протест не сошел на нет (вероятность оного крайне высока сейчас), его предсказуемо раздувают в сторону радикализации.