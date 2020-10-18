Октябрьские акции протеста – взгляд изнутри. Мнение Евгения Пустового

Новости Беларуси. «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной», – пел герой одной песенки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной», – пел герой одной песенки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, ведущий:
Он готов был петь в любую погоду, чего не скажешь о протестующих. Марши солидарности предсказуемо сдуваются. Пока было тепло, хватало любителей покрасоваться на природе, на фоне городских пейзажей, сделать фото и просто потусить. Чего скрывать, Минск в теплую погоду шикарен!
Красив Минск и в пору золотой осени, но лучше таки в теплой квартирке под пледом да с чашечкой чая. Чуть похолодало, и северными ветрами сдуло не одну тысячу активно протестующих. И стали головы ломать организаторы шествий. Чтобы протест не сошел на нет (вероятность оного крайне высока сейчас), его предсказуемо раздувают в сторону радикализации.
«Жжем покрышки, перекрываем дороги, активно сопротивляемся милиции», – это все из одной серии призывов. Отнюдь не мирных, заметьте.
Ужесточение на улицах Минска выгодно протестующим? Что пишут в Telegram
«Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной», – пел сегодня Евгений Пустовой. Он как раз таки готов в любую погоду быть в гуще событий. Наш эксклюзив – октябрьские хождения по кругу. Авторский взгляд изнутри.
Как это было, смотрите в видеоматериале.