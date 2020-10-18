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Октябрьские акции протеста – взгляд изнутри. Мнение Евгения Пустового

18 октября 2020 18:04
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Новости Беларуси. «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной», – пел герой одной песенки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Октябрьские акции протеста – взгляд изнутри. Мнение Евгения Пустового-1

Евгений Поболовец, ведущий:
Он готов был петь в любую погоду, чего не скажешь о протестующих. Марши солидарности предсказуемо сдуваются. Пока было тепло, хватало любителей покрасоваться на природе, на фоне городских пейзажей, сделать фото и просто потусить. Чего скрывать, Минск в теплую погоду шикарен!

Красив Минск и в пору золотой осени, но лучше таки в теплой квартирке под пледом да с чашечкой чая. Чуть похолодало, и северными ветрами сдуло не одну тысячу активно протестующих. И стали головы ломать организаторы шествий. Чтобы протест не сошел на нет (вероятность оного крайне высока сейчас), его предсказуемо раздувают в сторону радикализации.

Октябрьские акции протеста – взгляд изнутри. Мнение Евгения Пустового-4

«Жжем покрышки, перекрываем дороги, активно сопротивляемся милиции», это все из одной серии призывов. Отнюдь не мирных, заметьте.

Ужесточение на улицах Минска выгодно протестующим? Что пишут в Telegram

«Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной», –  пел сегодня Евгений Пустовой. Он как раз таки готов в любую погоду быть в гуще событий. Наш эксклюзив октябрьские хождения по кругу. Авторский взгляд изнутри.

Как это было, смотрите в видеоматериале.

Октябрьские акции протеста – взгляд изнутри. Мнение Евгения Пустового-7

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# Акции протеста # общество # Евгений Пустовой # Евгений Поболовец # Фотофакт

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