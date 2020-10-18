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«Зачем мирный марш перекрывает улицы города?» Евгений Пустовой поговорил с участником акции протеста

18 октября 2020 17:42
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Новости Беларуси. Корреспондент Евгений Пустовой прошел вместе с воскресным маршем протеста. Кто-то охотно давал интервью, кто-то кричал «не покажут», но были и те, кто старался перекричать друг друга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Зачем мирный марш перекрывает улицы города?» Евгений Пустовой поговорил с участником акции протеста-1

– Это мирный марш.
– Это мирный марш? Меня, знаете, сколько раз здесь унизили и оскорбили уже – это мирный марш?
– Да ну, бросьте вы.
– Нет, ну как бросить? Я же говорю, как есть.
– Придумываете больше.
– Я придумываю? 
– Конечно. 
– Я могу показать вам, что ваши люди, которые с другим мнением, мне пишут в интернете. 
– В интернете можно много чего писать.
– Нет, это мирный марш, скажите, пожалуйста? Вот вы взрослый человек. 
– Мирный марш. 

«Зачем мирный марш перекрывает улицы города?» Евгений Пустовой поговорил с участником акции протеста-4

– А зачем мирный марш перекрывает улицы города? 
– Мы же ничего не громим. 
– А вы еще и погромить хотите? 
– [отрицательно качает головой] 
– Кыргызстан хотите? 
– Да с вами бесполезно разговаривать. 
– А с вами? 
– Ну простите. 
– Ну не разговаривайте со мной. 
– А как же диалог будем выстраивать? 
– Я с вами не хочу диалог выстраивать. 
– С кем вы хотите диалог выстраивать? Я тоже представитель белорусского народа. 
– Ну, хорошо. С вами я не хочу.

# Акции протеста # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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