«Зачем мирный марш перекрывает улицы города?» Евгений Пустовой поговорил с участником акции протеста

Новости Беларуси. Корреспондент Евгений Пустовой прошел вместе с воскресным маршем протеста. Кто-то охотно давал интервью, кто-то кричал «не покажут», но были и те, кто старался перекричать друг друга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Корреспондент Евгений Пустовой прошел вместе с воскресным маршем протеста. Кто-то охотно давал интервью, кто-то кричал «не покажут», но были и те, кто старался перекричать друг друга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
– Это мирный марш.
– Это мирный марш? Меня, знаете, сколько раз здесь унизили и оскорбили уже – это мирный марш?
– Да ну, бросьте вы.
– Нет, ну как бросить? Я же говорю, как есть.
– Придумываете больше.
– Я придумываю?
– Конечно.
– Я могу показать вам, что ваши люди, которые с другим мнением, мне пишут в интернете.
– В интернете можно много чего писать.
– Нет, это мирный марш, скажите, пожалуйста? Вот вы взрослый человек.
– Мирный марш.
– А зачем мирный марш перекрывает улицы города?
– Мы же ничего не громим.
– А вы еще и погромить хотите?
– [отрицательно качает головой]
– Кыргызстан хотите?
– Да с вами бесполезно разговаривать.
– А с вами?
– Ну простите.
– Ну не разговаривайте со мной.
– А как же диалог будем выстраивать?
– Я с вами не хочу диалог выстраивать.
– С кем вы хотите диалог выстраивать? Я тоже представитель белорусского народа.
– Ну, хорошо. С вами я не хочу.