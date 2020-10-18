«Зачем мирный марш перекрывает улицы города?» Евгений Пустовой поговорил с участником акции протеста

Новости Беларуси. Корреспондент Евгений Пустовой прошел вместе с воскресным маршем протеста. Кто-то охотно давал интервью, кто-то кричал «не покажут», но были и те, кто старался перекричать друг друга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

– Это мирный марш.

– Это мирный марш? Меня, знаете, сколько раз здесь унизили и оскорбили уже – это мирный марш?

– Да ну, бросьте вы.

– Нет, ну как бросить? Я же говорю, как есть.

– Придумываете больше.

– Я придумываю?

– Конечно.

– Я могу показать вам, что ваши люди, которые с другим мнением, мне пишут в интернете.

– В интернете можно много чего писать.

– Нет, это мирный марш, скажите, пожалуйста? Вот вы взрослый человек.

– Мирный марш.