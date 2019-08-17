Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом

Новости Беларуси. Запутанная история об отложенном новоселье. Многоэтажный дом в Бобруйске сдали уже четыре месяца назад, но занять законные квадратные метры – значит начать игру на выживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не работают лифты, нет газа и воды. И этот список строительных недочетов можно продолжать долго. К слову, львиная доля квартир в многоэтажке принадлежит многодетным семьям. Так что нам стоит дом построить? В проблеме разбиралась корреспондент Ирина Недобоева.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Эту шестиподъездную многоэтажку в Бобруйске сдали еще в апреле. Но из 216 квартир едва ли наберется три десятка заселившихся. И это несмотря на то, что большая часть жильцов – многодетные.

Семья Гончаровых о сдаче дома узнала в день родов младшего – четвертого – ребенка. Чем не подарок?

Виктория Гончарова, многодетная мама:

Мы сюда ехали с большой радостью, но когда вошли в квартиру, просто ужаснулись. По стенам текла вода, полы были все в трещинах, откосы все лежали на полу.

Акт приемки квартиры Гончаровы не подписали. Глава семейства Сергей, сам строитель по специальности, не понаслышке знает, как должна выглядеть квартира при сдаче. Составил список недоделок, которые нужно устранить.

Сергей Гончаров, многодетный отец:

Нам доделали все недоделки, на которые мы указали. Так как полы с буграми, откосы сделаны из шпаклевки, которые должны были быть нанесены в несколько этапов, а их за раз наложили пару сантиметров – это все отвалится. Это буквально на неделю, на две. А при такой сырости – затекают углы – это вообще на неделю.

Екатерина Шлык, многодетная мама:

Мы многодетная семья. Мы очень долго ждали жилья – 10 лет отстояли на очереди. И когда мы получили ключи, просто разочаровались в том, в каком состоянии квартира сдается.

К списку строительных ляпов, сетуют жильцы, добавить стоит и отсутствие горячей воды. Ее, к слову, дали – аккурат перед приездом нашей съемочной группы.

Виктор Шмидт, начальник отдела строительства Бобруйского горисполкома:

На самом деле этот жилой дом ждали очень много многодетных семей. Его построили очень современным, красивым.

– Почему лифты не работают до сих пор?

– Это вопрос больше к эксплуатирующей организации.

А вот с отсутствием газа в квартирах жильцов отдельная история. Подключить его не проблема, говорят газовщики, вот только желающих пройти законный инструктаж немного. А ведь без этой процедуры начать подачу голубого топлива в квартиры невозможно.

Александр Нарочных, инженер по пожарной безопасности предприятия по обслуживанию жилищного фонда:

На сегодняшний день прошли около 60 % жильцов данный инструктаж. Газ будет подключен в третьем и пятом подъездах 20 числа. В остальных – по мере прохождения инструктажа и заключения договора.

Застройщик многоэтажки – Бобруйский завод крупнопанельного домостроения – больших проблем в сложившейся ситуации не видит. Каждый пункт в списке недоделок легко устраним, тем более что этими вопросами занимались субподрядчики. Которым, к слову, уже поставили на вид их недобросовестную работу.

Вадим Куликов, заместитель директора Бобруйского завода крупногабаритного домостроения:

Разбираться отдельно. Однако я вам хочу сказать, что никаких серьезных проблем сегодня я не вижу. Все моменты, которые обозначены, мы будем оперативно устранять.