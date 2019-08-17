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Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом

17 августа 2019 16:51
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Новости Беларуси. Запутанная история об отложенном новоселье. Многоэтажный дом в Бобруйске сдали уже четыре месяца назад, но занять законные квадратные метры – значит начать игру на выживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом-1

Не работают лифты, нет газа и воды. И этот список строительных недочетов можно продолжать долго. К слову, львиная доля квартир в многоэтажке принадлежит многодетным семьям.

Так что нам стоит дом построить? В проблеме разбиралась корреспондент Ирина Недобоева.

Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом-4

Ирина Недобоева, корреспондент:
Эту шестиподъездную многоэтажку в Бобруйске сдали еще в апреле. Но из 216 квартир едва ли наберется три десятка заселившихся. И это несмотря на то, что большая часть жильцов – многодетные. 

Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом-7

Семья Гончаровых о сдаче дома узнала в день родов младшего – четвертого – ребенка. Чем не подарок? 

Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом-10

Виктория Гончарова, многодетная мама:
Мы сюда ехали с большой радостью, но когда вошли в квартиру, просто ужаснулись. По стенам текла вода, полы были все в трещинах, откосы все лежали на полу.

Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом-13

Акт приемки квартиры Гончаровы не подписали. Глава семейства Сергей, сам строитель по специальности, не понаслышке знает, как должна выглядеть квартира при сдаче. Составил список недоделок, которые нужно устранить. 

Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом-16

Сергей Гончаров, многодетный отец:
Нам доделали все недоделки, на которые мы указали. Так как полы с буграми, откосы сделаны из шпаклевки, которые должны были быть нанесены в несколько этапов, а их за раз наложили пару сантиметров – это все отвалится. Это буквально на неделю, на две. А при такой сырости – затекают углы – это вообще на неделю.

Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом-19

Екатерина Шлык, многодетная мама:
Мы многодетная семья. Мы очень долго ждали жилья – 10 лет отстояли на очереди. И когда мы получили ключи, просто разочаровались в том, в каком состоянии квартира сдается.

Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом-22

К списку строительных ляпов, сетуют жильцы, добавить стоит и отсутствие горячей воды. Ее, к слову, дали – аккурат перед приездом нашей съемочной группы. 

Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом-25

Виктор Шмидт, начальник отдела строительства Бобруйского горисполкома:
На самом деле этот жилой дом ждали очень много многодетных семей. Его построили очень современным, красивым.
– Почему лифты не работают до сих пор?
– Это вопрос больше к эксплуатирующей организации.

Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом-28

А вот с отсутствием газа в квартирах жильцов отдельная история. Подключить его не проблема, говорят газовщики, вот только желающих пройти законный инструктаж немного. А ведь без этой процедуры начать подачу голубого топлива в квартиры невозможно.

Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом-31

Александр Нарочных, инженер по пожарной безопасности предприятия по обслуживанию жилищного фонда:
На сегодняшний день прошли около 60 % жильцов данный инструктаж. Газ будет подключен в третьем и пятом подъездах 20 числа. В остальных – по мере прохождения инструктажа и заключения договора. 

Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом-34

Застройщик многоэтажки – Бобруйский завод крупнопанельного домостроения – больших проблем в сложившейся ситуации не видит. Каждый пункт в списке недоделок легко устраним, тем более что этими вопросами занимались субподрядчики. Которым, к слову, уже поставили на вид их недобросовестную работу. 

Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом-37

Вадим Куликов, заместитель директора Бобруйского завода крупногабаритного домостроения:
Разбираться отдельно. Однако я вам хочу сказать, что никаких серьезных проблем сегодня я не вижу. Все моменты, которые обозначены, мы будем оперативно устранять.

Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом-40

Сегодня, после встречи жильцов и ответственных за строительство служб города, новоселам пообещали закрыть все проблемные моменты раз и навсегда. И срок установили – не позднее конца месяца.

Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом-43

# Строительство # общество # Ирина Недобоева # Виктория Гончарова # Сергей Гончаров # Фотофакт

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