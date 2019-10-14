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В Центральном Доме офицеров поздравили членов Белорусской общественной организации солдатских матерей

14 октября 2019 07:30
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Новости Беларуси. Слова благодарности за нежность, ласку, заботу звучали в адрес матерей в Центральном Доме офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Центральном Доме офицеров поздравили членов Белорусской общественной организации солдатских матерей-1

На одно из торжественных мероприятий были приглашены члены Белорусской общественной организации солдатских матерей, Фонда социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах.

В Центральном Доме офицеров поздравили членов Белорусской общественной организации солдатских матерей-4

Встреча проходила в теплой непринужденной обстановке за чашкой чая. А хорошее настроение ее участникам создавали артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В Центральном Доме офицеров поздравили членов Белорусской общественной организации солдатских матерей-7

В Центральном Доме офицеров поздравили членов Белорусской общественной организации солдатских матерей-9

Галина Чигринова, председатель Республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей:
День матери – это день матери и детей. И дети приходят к матерям, поздравляют, обнимут, поцелуют, цветы принесут. И матерям очень приятно. А у нас есть мамы, у которых погибший сын был единственным ребенком. И вот особенно этим матерям очень важно вот такое приглашение и поздравление именно Министерства обороны.

В Центральном Доме офицеров поздравили членов Белорусской общественной организации солдатских матерей-12

Тамара Довнар, председатель Фонда социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах:
Нас очень радушно принимают сотрудники Министерства обороны. Мы безмерно благодарны за то, что они немножко скрашивают нашу боль. И доставляют нам минуты радости.

В Центральном Доме офицеров поздравили членов Белорусской общественной организации солдатских матерей-15

Музыкальные подарки участницам встречи были вручены и в театральном зале Центрального Дома офицеров. К слову, 14 октября во многих государственных учреждениях женщин ожидают приятные сюрпризы и цветы. Потому что праздник должен быть у каждой мамы. Несмотря ни на что.  

# Праздничные даты # общество # Галина Чигринова # Тамара Довнар # Фотофакт

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