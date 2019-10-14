В Центральном Доме офицеров поздравили членов Белорусской общественной организации солдатских матерей

Новости Беларуси. Слова благодарности за нежность, ласку, заботу звучали в адрес матерей в Центральном Доме офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одно из торжественных мероприятий были приглашены члены Белорусской общественной организации солдатских матерей, Фонда социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах.

Встреча проходила в теплой непринужденной обстановке за чашкой чая. А хорошее настроение ее участникам создавали артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Галина Чигринова, председатель Республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей:

День матери – это день матери и детей. И дети приходят к матерям, поздравляют, обнимут, поцелуют, цветы принесут. И матерям очень приятно. А у нас есть мамы, у которых погибший сын был единственным ребенком. И вот особенно этим матерям очень важно вот такое приглашение и поздравление именно Министерства обороны.

Тамара Довнар, председатель Фонда социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах:

Нас очень радушно принимают сотрудники Министерства обороны. Мы безмерно благодарны за то, что они немножко скрашивают нашу боль. И доставляют нам минуты радости.