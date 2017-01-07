Рождество Христово празднуют православные верующие 7 января: в храмах Беларуси проходят богослужения

Новости Беларуси. Рождество Христово. Один из величайших праздников 7 января у православных. В церквях накануне прошли праздничные богослужения, чтобы с первой звездой в небе обвестить о появлении спасителя. Именно этот день считается поворотным моментом человеческой истории и началом летосчисления нашей эры. Наполнить ее верой и надеждой, милосердием и добром в Рождество стремится каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На том, что этот светлый праздник дарит нам радость, наполняет сердце любовью к ближним, стремлением сделать мир лучше, сделал особый акцент в Рождественском поздравлении Президент Беларуси.

«Пусть праздничное настроение рождественских дней станет неиссякаемым источником духовных сил для труда, творчества и общения с близкими. Будем стремиться к согласию и взаимопониманию, искать то, что объединяет нас, и вместе работать на благо родной Беларуси», – отметил Александр Лукашенко.