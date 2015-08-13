Непалец за одну минуту ударил себя ногами по голове 134 раза

Непальский студент Пускар Непал признается: с детства очень хотел попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Он не скрывает, что тренировки давались тяжело.

Пускар Непал:

Я хотел попасть в Книгу рекордов. Несколько лет назад я узнал, что есть категория по битью себя ногами по голове. Я выбрал для себя это направление и сосредоточился именно на нем.

Подготовка к установлению рекорда заняла порядка восьми-девяти месяцев. Молодой человек практиковался по несколько часов в день. В итоге так овладел техникой, что теперь может бить себя по голове обеими ногами одновременно.

Пускар отмечает, что друзья долго – а кто-то и до сих пор – с недоверием относились к такому увлечению.

Многие переживали, что молодой человек может себя покалечить. Теперь, исполнив свою мечту и попав в Книгу рекордов Гиннеса (молодой человек ударил себя ногами по голове 134 раза за одну минуту), Непал мечтает сделать что-то для бедных жителей из сельских районов страны, а также прославиться на весь мир.

Отметим, предыдущим рекордсменом в битье себя ногами по голове был американец Джоэль Лейндекер. Он сумел сделать это 124 раза в течение минуты.

Весной 2015-го года мы рассказывали об удивительном достижении, которое стало достоянием Книги рекордов. 54-летний американец Марк Джордан, житель штата Техас, установил новый рекорд по количеству подтягиваний в течение суток.

Мужчина подтянулся 4321 раз. Подготовка к мировому достижению заняла около года. Зачем Марк Джордан это делает? А также видео рекорда здесь.