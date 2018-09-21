Необыкновенно тёплый сентябрь в Минске побил рекорды 43-летней давности

Новости Беларуси. В сентябре как в июле: минчане наслаждаются по-настоящему жаркими днями. Возможно, последними в 2018 году (подробнее здесь), сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Впереди по прогнозам синоптиков существенное похолодание. Пока же погода бьет рекорды. 20 сентября в Минске столбик термометра превысил отметку в 28 градусов – на 1,5 градуса больше максимума 43-летней давности.