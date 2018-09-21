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Необыкновенно тёплый сентябрь в Минске побил рекорды 43-летней давности

21 сентября 2018 21:19
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Новости Беларуси. В сентябре как в июле: минчане наслаждаются по-настоящему жаркими днями. Возможно, последними в 2018 году (подробнее здесь), сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Необыкновенно тёплый сентябрь в Минске побил рекорды 43-летней давности-1

Впереди по прогнозам синоптиков существенное похолодание. Пока же погода бьет рекорды. 20 сентября в Минске столбик термометра превысил отметку в 28 градусов – на 1,5 градуса больше максимума 43-летней давности.

Необыкновенно тёплый сентябрь в Минске побил рекорды 43-летней давности-4

21 сентября не стало исключением. Как сообщили нам синоптики, в Минске днем было +26,3 – на 0,6 десятых градуса больше, чем в рекордном 1975.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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