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Электронные «жировки» будут доступны уже сегодня, 25 марта

25 марта 2016 06:23
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Новости Беларуси. Сегодня вечером в электронной системе будут доступны платежные документы за жилищно-коммунальные услуги. А уже завтра начнут приходить бумажные варианты извещений. Услуги можно будет оплатить на почте или в банке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пеня за февральские жировки до 5 апреля начисляться не будет.

Напомним, белорусы начнут платить за коммунальные услуги по-новому. Водоотведение подешевело вдвое, вода – больше чем в 1,5 раза. Дети до 7 лет лифтом будут пользоваться бесплатно, а субсидии пенсионерам и инвалидам начислят по месту проживания.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Люди увидят перечень жилищно-коммунальных услуг, который фактически оказывался по данной квартире, также увидят те тарифы, которые были отображены в указе главы государства. Впервые в одном документе сведены все тарифы, по которым производятся расчеты и начисления по жилищно-коммунальным услугам для населения на территории нашей страны.    

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Александр Терехов

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